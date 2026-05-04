Successos
Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
Es van intervenir 210 grams de cabdells de marihuana, 19 grams de cocaïna, 13 grams d’haixix, 0,7 grams d’heroïna, 3 bàscules de precisió i 4 pipes per fumar crack
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Figueres dos homes, de 41 i 51 anys, i una dona, de 45 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues.
La investigació va començar a principis d'abril arran de les sospites que en un pis del carrer Major s'hi efectuava, de manera reiterada, la compravenda de substàncies estupefaents. El 28 d'abril al vespre, agents de l'ARRO, juntament amb efectius de seguretat ciutadana de la comissaria de Figueres, agents de la Unitat d'Investigació i dotacions de la Unitat Canina, van dur a terme una entrada i escorcoll a l'habitatge.
A dins de l'immoble es van identificar dos homes i una dona, que dirigien el punt de venda de drogues. També es van intervenir 210 grams de cabdells de marihuana, 19 grams de cocaïna, 13 grams d'haixix, 0,7 grams d'heroïna, tres bàscules de precisió i quatre pipes per fumar crack.
Els tres detinguts, dels quals només la dona no tenia antecedents, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del diumenge 3 de maig de 2026
- El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes
- Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
- EN IMATGES | La plaça Catalunya de Figueres s'omple de gom a gom amb el concert de l'Orquestra Di-Versiones
- Vicky López, migcampista del Barça: 'Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida