Figueres decora els finestrals de la casa de la vila amb imatges històriques de mercats i sardanes
Han estat instal·lades a la part de la pujada de Sant Pere coincidint amb les Fires i els 150 anys de Ciutat
Coincidint amb les Fires i Festes de la Santa Creu i en el marc de la commemoració dels 150 anys de Ciutat, l'Ajuntament de Figueres ha instal·lat tres fotos antigues de grans dimensions en els finestrals de la casa de la vila que donen a la pujada de Sant Pere. Es tracta de tres imatges molt simbòliques que mostren, en dues èpoques diferents del segle XX, els mercats que se celebraven en aquesta part de la ciutat abans de la seva unificació entre la plaça del Gra i la plaça de Catalunya. La tercera és d'una ballada de sardanes a la plaça de l'Ajuntament, procedent de la cessió del fons de Carles Godoy Sabat.
Les imatges procedeixen del fons de l'Arxiu Municipal de Figueres i han estat seleccionades des de les regidories de Turisme Cultural i Memòria Històrica, que encapçalen Mariona Seguranyes i Josep Maria Bernils. La ubicació de les fotografies ha servit per a acabar de dignificar aquest espai, molt transitat. Aquestes finestres no s'obren mai, ja que en l'interior hi ha equipaments de funcionament intern de l'Ajuntament. La intervenció també ha inclòs la substitució de les persianes dels carrers Besalú i Portella, que es trobaven en mal estat.
La presència d'imatges antigues en el centre no és novetat, ja que l'any passat el mateix Ajuntament va instal·lar unes lones de grans dimensions en el carrer Besalú per a generar ombra amb fotografies dalinianes del fons Meli, el protagonista de la principal exposició d'aquest any en tres espais de la ciutat: el Museu de l'Empordà, la Casa Natal de Dalí i l'Escorxador.
