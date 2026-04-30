Comerç
Calçats Roig de Figueres estrena una nova etapa sense perdre el fil comercial iniciat el 1869
L'empresari Xavier Rodà, amb antecedents familiars en el món de la sabateria artesanal, agafa el relleu de Miquel Roig al capdavant del negoci
Aquest dijous, dia de mercat a Figueres i vigília de la gran jornada de les fires al carrer de la Santa Creu, el sector comercial ha celebrat la ràpida reobertura de Calçats Roig Urban Confort i Orígens de la Rambla, després d'un breu parèntesi causat per la jubilació del fins ara propietari del negoci, Miquel Roig. Des d'aquest dijous, l'emblemàtica botiga fundada el 1869 ha passat a mans de l'empresari Xavier Rodà, descendent d'una família de sabaters artesans de Capmany i amb una llarga experiència en el sector comercial i turístic a la demarcació.
Tant Miquel Roig com Xavier Rodà destaquen "la bona sintonia que hem tingut des del primer, quan vam iniciar les converses per a fer realitat l relleu en la gestió del negoci. Compartim l'esperit comercial que ha de guiar un negoci familiar i de proximitat, amb l'atenció al client com a objectiu preferent". Xavier Rodà agraeix "les facilitats que en tot moment hem trobat per a fer realitat la continuïtat de Calçats Roig i Orígens a la Rambla de Figueres. Coneixem molt bé la seva història i la seva relació amb marques de qualitat que continuem oferint als nostres clients".
L'Ajuntament de Figueres, a través de l'alcalde, Jordi Masquef, i del regidor de Comerç, Manel Rodríguez, han expressat la seva satisfacció per la ràpida reobertura d'un establiment que ostenta el Premi Nacional de Comerç de la Generalitat de Catalunya, entre molts altres guardons. "Calçats Roig és un símbol del comerç de qualitat que sempre ha ofert Figueres", destaca l'alcalde.
La família Roig s'ha bolcat en aquest relleu de gestió, fins al punt que a l'aparador de la botiga llueix un antic cavallet de Fires propietat de la branca Roura Roig i l'establiment també ofereix, entre altres productes de calçat i complements, un expositor amb les darreres novetats de Ceres Roura.
Connotacions familiars
Per a Xavier Rodà, aquesta nova responsabilitat empresarial també té connotacions emotives: "els meus avis Jaume i Mercè, de can Met Sabater, eren clients habituals de Calçats Vilanova -l'actual Calçats Roig- quan estava situada al carrer Monturiol i en aquest mateix carrer, la família de la meva dona havia compartit veïnatge comercial amb en Miquel anys enrere".
Miquel Roura, per la seva part, es manté com a assessor dels nous gestors mentre duri la transició del negoci. "El fet de mantenir el nom de Calçats Roig ha estat molt important per a nosaltres al mateix temps que l'empenta i les ganes d'en Xavi són engrescadores. I també ho ha estat que les grans marques amb les quals treballem mantenen la confiança en l'establiment".
Un segle i mig a peu de carrer
Calçats Roig és un dels noms més reconeguts del comerç històric de Figueres: una trajectòria que arrenca el 1869, quan la casa treballava artesanalment l’espardenya. El fundador Sebastià Roig, conegut popularment com "en Vilanova", va donar el nom de "Calzados Vilanova" a la primera botiga, situada entre els carrers Caamaño i Monturiol, centrada aleshores en l’elaboració i venda d’espardenyes, un producte que li va donar prestigi a tota la comarca.
El negoci manté el fil de continuïtat familiar: l’any 1944 el relleu passa al fill, Sebastià Roig Sirvent, en plena postguerra, i s’hi introdueixen nous articles de calçat, en una etapa marcada per la capacitat d’aguantar el pols del moment i consolidar una manera de fer basada en l’ordre, el servei i l’ofici. La botiga fa un salt de modernització el 1983, quan Miquel Roig Casademont impulsa una reforma i transforma la marca de "Calzados Vilanova" a "Roig, Calçats i espardenyes", actualitzant la imatge sense perdre l’essència.
Després de successives reformes i ampliacions, el projecte s’identifica com a Calçats Roig Urban Confort i Orígens, instal·lat a la Rambla de Figueres, i es presenta com l’evolució d’un comerç local que reivindica el coneixement acumulat en un segle i mig llarg, combinant atenció personalitzada i adaptació als nous hàbits de compra.
