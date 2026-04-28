L’escoltisme figuerenc denuncia l’exclusió de les entitats juvenils del model de barraques del Rampell

Segons el moviment escolta, el funcionament actual "concentra tota la decisió i organització en mans de l’Ajuntament", mentre que el paper de les entitats queda limitat a gestionar una barraca com a via de finançament

Una barraca del Rampell, aquest cap de setmana.

Una barraca del Rampell, aquest cap de setmana. / Jordi Callol

Redacció

Redacció

Figueres

L’escoltisme figuerenc ha denunciat l’exclusió de les entitats juvenils del model actual de Barraques de Figueres, que considera massa centralitzat en mans de l’Ajuntament. Segons el moviment escolta, el funcionament actual del Rampell "concentra tota la decisió i organització en mans de l’Ajuntament", mentre que el paper de les entitats queda limitat a gestionar una barraca com a via de finançament.

Des del moviment escolta defensen des de fa temps "un model més obert, participatiu i amb retorn social", en què les entitats juvenils no només puguin obtenir recursos econòmics, sinó també aportar activitats a la ciutat vinculades als valors del Pla Local de Joventut. L’entitat assegura que, malgrat aquesta voluntat constructiva, "les entitats juvenils han anat quedant progressivament excloses del model actual".

Una pancarta dels escoltes, en el pregó del passat dissabte a l'Ajuntament.

Una pancarta dels escoltes, en el pregó del passat dissabte a l'Ajuntament. / Empordà

En el cas concret de l’escoltisme, els agrupaments han quedat fora de les dues darreres edicions després d’haver expressat públicament el seu desacord amb el model de Festa Major a través d’un comunicat. Enguany, segons exposen, la revisió del procés d’assignació ha generat dubtes en la puntuació i actualment hi ha un procediment administratiu en curs per intentar donar-hi resposta.

Un dels punts que qüestionen és el criteri de les bases que atorgava tres punts a les entitats amb més de 150 socis. Els agrupaments escoltes denuncien que no se’ls han reconegut els més de 200 infants, joves i membres participants, fet que, segons afirmen, els ha situat en "un clar desavantatge". També sostenen que aquests punts els haurien situat entre les primeres posicions en l’assignació de barraques.

L’escoltisme figuerenc també considera que no s’ha valorat adequadament l’alineació de la seva activitat amb el Pla Local de Joventut, tot i ser, segons remarquen, una de les poques entitats de la ciutat que treballa de manera continuada en l’educació en el lleure, la participació i la formació de joves. En aquest sentit, critiquen que el model actual prioritza majoritàriament les activitats esportives i deixa enrere "la diversitat associativa que històricament havia representat les Barraques".

L’escoltisme figuerenc denuncia l’exclusió de les entitats juvenils del model de barraques del Rampell

L’escoltisme figuerenc denuncia l’exclusió de les entitats juvenils del model de barraques del Rampell

El Banc d’Espanya llança aquest avís un any després de l’apagada: per què recomana tenir efectiu a casa

El Banc d’Espanya llança aquest avís un any després de l’apagada: per què recomana tenir efectiu a casa

El Govern garanteix la gratuïtat de Rodalies almenys fins dilluns vinent

El Govern garanteix la gratuïtat de Rodalies almenys fins dilluns vinent

L'Institut Cendrassos de Figueres posarà en marxa el primer cicle d'assegurances de la província de Girona

L'Institut Cendrassos de Figueres posarà en marxa el primer cicle d'assegurances de la província de Girona

El Castell de Sant Ferran supera les 50.000 visites i prepara autobusos llançadora des del centre de Figueres

El Castell de Sant Ferran supera les 50.000 visites i prepara autobusos llançadora des del centre de Figueres

Un dispositiu Kanpai a Empuriabrava identifica onze persones i acaba amb una detenció per estrangeria

Un dispositiu Kanpai a Empuriabrava identifica onze persones i acaba amb una detenció per estrangeria

La novena Cursa de la Dona de Castelló d'Empúries supera les 730 inscripcions

La novena Cursa de la Dona de Castelló d'Empúries supera les 730 inscripcions

Els afectats per estafes amoroses i Tinder llancen una guia per detectar el bullying emocional

Els afectats per estafes amoroses i Tinder llancen una guia per detectar el bullying emocional
