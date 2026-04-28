Santa Creu 2026
L’escoltisme figuerenc denuncia l’exclusió de les entitats juvenils del model de barraques del Rampell
Segons el moviment escolta, el funcionament actual "concentra tota la decisió i organització en mans de l’Ajuntament", mentre que el paper de les entitats queda limitat a gestionar una barraca com a via de finançament
L’escoltisme figuerenc ha denunciat l’exclusió de les entitats juvenils del model actual de Barraques de Figueres, que considera massa centralitzat en mans de l’Ajuntament. Segons el moviment escolta, el funcionament actual del Rampell "concentra tota la decisió i organització en mans de l’Ajuntament", mentre que el paper de les entitats queda limitat a gestionar una barraca com a via de finançament.
Des del moviment escolta defensen des de fa temps "un model més obert, participatiu i amb retorn social", en què les entitats juvenils no només puguin obtenir recursos econòmics, sinó també aportar activitats a la ciutat vinculades als valors del Pla Local de Joventut. L’entitat assegura que, malgrat aquesta voluntat constructiva, "les entitats juvenils han anat quedant progressivament excloses del model actual".
En el cas concret de l’escoltisme, els agrupaments han quedat fora de les dues darreres edicions després d’haver expressat públicament el seu desacord amb el model de Festa Major a través d’un comunicat. Enguany, segons exposen, la revisió del procés d’assignació ha generat dubtes en la puntuació i actualment hi ha un procediment administratiu en curs per intentar donar-hi resposta.
Un dels punts que qüestionen és el criteri de les bases que atorgava tres punts a les entitats amb més de 150 socis. Els agrupaments escoltes denuncien que no se’ls han reconegut els més de 200 infants, joves i membres participants, fet que, segons afirmen, els ha situat en "un clar desavantatge". També sostenen que aquests punts els haurien situat entre les primeres posicions en l’assignació de barraques.
L’escoltisme figuerenc també considera que no s’ha valorat adequadament l’alineació de la seva activitat amb el Pla Local de Joventut, tot i ser, segons remarquen, una de les poques entitats de la ciutat que treballa de manera continuada en l’educació en el lleure, la participació i la formació de joves. En aquest sentit, critiquen que el model actual prioritza majoritàriament les activitats esportives i deixa enrere "la diversitat associativa que històricament havia representat les Barraques".
