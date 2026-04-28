Turisme cultural
El Castell de Sant Ferran supera les 50.000 visites i prepara autobusos llançadora des del centre de Figueres
Actiescola i Terramar, gestores del nou servei turístic de la fortalesa, impulsen visites autoguiades, recorreguts guiats, activitats educatives i experiències singulars amb vehicles elèctrics, bicicletes i les cisternes amb barca
El nou servei turístic del Castell de Sant Ferran de Figueres ha registrat 50.000 visites entre juliol de 2025 i febrer de 2026. Des de l’any passat, la gestió és en mans de les empreses Actiescola i Terramar, guanyadores del concurs convocat pel Consorci del Castell. Els nous gestors treballen amb l’Ajuntament de Figueres, amb la complicitat del mateix Consorci, per posar en marxa aquest pròxim estiu uns autobusos llançadora que comunicaran el centre de la ciutat amb la fortalesa. “El projecte està en marxa i totes les parts implicades estem alineades per a fer-ho possible”, assenyala la regidora de Mobilitat i Medi Ambient, Núria Bartrolich.
La mateixa regidora, juntament amb el biòleg Josep Maria Dacosta, el director del Servei Educatiu de l’Alt Empordà, Josep Maria Godoy i el periodista Santi Coll, van participar aquest passat diumenge en una jornada de portes obertes a la fortalesa que va servir per a donar a conèixer els serveis i possibilitats que ofereix la fortalesa.
“La voluntat és fer més accessible aquest espai patrimonial situat a la part alta de Figueres i reforçar-ne la connexió amb el circuit turístic urbà”, apunten Xavier Camps i Alfons Martín, responsables del servei. El Consorci que el gestiona està format pel Ministeri de Defensa, l’Ajuntament de Figueres i la Generalitat de Catalunya. La representació municipal és en mans de la regidora Mariona Seguranyes, titular de Cultura i Turisme Cultural, la qual sempre s’ha mostrat partidària “de potenciar els valors del Castell en tots els seus aspectes, obrint-lo al públic per a divulgar el gran monument històric que és”.
Modalitats de visita
El castell ofereix actualment diferents modalitats de visita, pensades tant per al públic individual com per a grups, centres educatius i activitats culturals. La visita autoguiada, que no requereix reserva prèvia, es fa amb fulletó informatiu i àudios, a partir d’un plànol amb 16 punts que permet recórrer l’estructura arquitectònica, els espais més emblemàtics i algunes de les principals anècdotes històriques del recinte.
L’oferta també inclou la visita a peu amb guia, d’una hora i mitja de durada, que recorre els punts més destacats de la fortalesa i incorpora explicacions sobre la història, l’arquitectura i els usos de l’espai. Aquesta modalitat inclou també la visita autoguiada i permet aprofundir en la lectura patrimonial del conjunt.
Una de les experiències més singulars és La catedral de l’aigua, la visita a les cisternes subterrànies amb barques pneumàtiques. El recorregut permet descobrir un dels espais més espectaculars de Sant Ferran, amb una capacitat d’acumulació de fins a nou milions de litres d’aigua. La visita dura 30 minuts i es pot complementar amb el recorregut autoguiat.
El castell també ofereix la visita pel fossat, un recorregut planer d’uns tres quilòmetres que es fa amb vehicles elèctrics adaptats i amb l’acompanyament d’un guia especialitzat. Aquesta activitat inclou l’entrada a les contramines i té una durada aproximada d’una hora, amb possibilitat de complementar-la amb la visita lliure pel recinte interior.
L’equip gestor ha ampliat la mirada sobre la fortalesa amb un programa educatiu adreçat a infants i joves, amb activitats adaptades a cada etapa escolar. Les propostes combinen patrimoni, natura, història, art i ciència, i inclouen títols com Els secrets del fossat, Llegendes i curiositats, La clau del Pati d’Armes, Itineraris naturals, Matemàtiques a pedra vista o Fronteres. El preu indicat és de 125 euros per grup classe i l’activitat dona dret a passar el dia a la fortalesa, amb espai per descansar, fer àpats i completar la visita autoguiada.
A més de les visites regulars, el nou servei incorpora activitats culturals i de dinamització. El web del castell programa visites guiades a la Casa del Governador, visites teatralitzades com La llar del soldat, recorreguts pel penal, propostes al baluard de Sant Narcís i el Polvorí, i activitats complementàries com ioga, cultura i vermut en espais singulars del recinte.
Una jornada de portes obertes per presentar la nova etapa
La nova etapa de dinamització del Castell de Sant Ferran es va presentar aquest diumenge amb una jornada de portes obertes que va permetre acostar al públic alguns dels espais i serveis que formen part de la nova oferta turística i cultural de la fortalesa. El programa va incloure visites gratuïtes, amb reserva prèvia, a espais singulars com el Penal i la Casa del Governador, una presentació davant del baluard de Sant Narcís, visites a les cisternes cada 30 minuts, recorreguts pel fossat amb els matxos i una xaranga final. Durant la jornada, el recinte va estar obert als visitants, que també van poder passejar lliurement per l’interior del castell i disposar de zona de bar i vènding.
La fortalersa més gran d’Europa
El Castell de Sant Ferran és una de les grans joies patrimonials del país. Considerat la fortalesa abaluartada més gran d’Europa i el monument més gran de Catalunya, ocupa 550.000 metres quadrats al capdamunt d’un turó de Figueres. Es va aixecar per reforçar la frontera després de la Pau dels Pirineus i va ser inaugurat el 1766, tot i que les obres no es van donar per acabades fins al 1892. El seu recinte interior, de més de 325.000 metres quadrats, conserva sis baluards units per panys de muralla, una gran plaça d’armes, cavallerisses, pavellons, magatzems i quatre grans cisternes. La seva escala monumental i la seva arquitectura militar el converteixen en un espai clau per entendre la història fronterera, defensiva i urbana de Figueres.
