El talent jove busca sinergies amb el món empresarial de l’Empordà amb una trobada a Figueres
Cinc estudiants convoquen "De Figueres al món" el 2 de maig a l’Auditori dels Caputxins amb la complicitat de l'Ajuntament i nombroses empreses
El programa inclou la taula rodona "Repensant el benestar: d’on venim i cap on anem", amb Miquel Roca Junyent, Sònia Mulero i la Karina Gibert
El debat sobre com retenir talent jove a Figueres fa temps que plana sobre la ciutat, però ara ha pres forma a través d’una iniciativa nascuda dels mateixos estudiants. Cinc joves figuerencs d’entre 20 i 21 anys han impulsat la jornada "De Figueres al món", una trobada que aquest dissabte 2 de maig reunirà estudiants i empreses de la comarca amb un objectiu molt clar: connectar vocacions, generar contactes i ajudar a imaginar un futur professional arrelat a l’Alt Empordà. L’acte té el suport de l’Ajuntament de Figueres i se celebra a l’auditori dels Caputxins.
La proposta neix d’una mancança compartida. Tal com expliquen els promotors de la iniciativa, molts joves de Figueres han de marxar a altres punts del país o fins i tot a l’estranger per estudiar, i això ha acabat afeblint els vincles entre ells i amb la mateixa ciutat. "No coneixíem gairebé ningú amb qui compartir interessos o inquietuds", resumeixen des del grup impulsor, que ha volgut convertir aquesta sensació de desconnexió en una oportunitat per crear xarxa i sentiment de pertinença.
Els promotors
Els cinc estudiants que lideren la iniciativa són Jaume Verdaguer, alumne de Dret a la UPF; Ferran Lupiáñez, que cursa Economia i ADE a la UdG; Gabriela Valldaura, estudiant d’Economia i Dret a la UPF; Albert Cuadrado, que estudia Odontologia a la UB, i Vittorio Scarani, alumne d’Enginyeria Biomèdica a l’Imperial College de Londres. Tots cinc comparteixen una mateixa inquietud, però aporten mirades diferents, tant per formació com per trajectòria, un fet que ha ajudat a donar a la jornada un caràcter obert i transversal.
Aquest és, precisament, un dels trets que volen reivindicar. "Volíem perfils diversos perquè al final el que volem és atraure tots els perfils de la ciutat i de la comarca", expliquen els estudiants, convençuts que només amb una mirada àmplia es pot construir una trobada útil per a joves de sectors molt diferents. D’aquí que la jornada no s’hagi pensat només des del dret o l’economia, sinó també des de la salut, la tecnologia o l’enginyeria.
Superar la contradicció
El fons de la qüestió és una contradicció que els promotors detecten des de fa temps: mentre molts empresaris lamenten que els costa trobar personal qualificat, nombrosos estudiants tenen la sensació que a Figueres i a la comarca no hi ha espai per desenvolupar-se professionalment. "Hem de crear un espai perquè aquestes dues parts es coneguin", sostenen. La jornada vol actuar justament com aquest punt de trobada entre joves preparats i empreses que busquen talent, per començar a desfer el mite que fora sempre hi ha més opcions que a casa.
La iniciativa, però, no es queda només en l’àmbit laboral. També busca reforçar una certa autoestima de ciutat. Els estudiants consideren que a Figueres pesa massa sovint un relat derrotista i que cal contraposar-hi una mirada més constructiva. "Aquí s’hi viu molt bé i realment s’hi pot desenvolupar un projecte de vida interessant", defensen. Per això, abans de la taula rodona, la jornada inclourà continguts pensats per posar en valor la tradició cultural i intel·lectual figuerenca, amb referències a personatges i espais històrics de la ciutat.
Taula rodona d'alt nivell
"De Figueres al món" se celebrarà a l’Auditori dels Caputxins de les 17.00 a les 20.30 hores i s’adreça a joves d’entre 17 i 25 anys. El programa inclou la taula rodona "Repensant el benestar: d’on venim i cap on anem", amb Miquel Roca Junyent, Sònia Mulero i la figuerenca Karina Gibert, moderats per la periodista Gemma Alegrí. La segona part serà un espai de networking amb quinze empreses i institucions de sectors com el dret, la medicina, la informàtica, l’arquitectura, el màrqueting o l’enginyeria.
"Les empreses que venen, han expressat la necessitat de trobar enginyers, informàtics, gent de màrqueting, dret, economia, ADE, graduats socials… i, en general, conèixer joves per futures necessitats", apunten els promotors.
Les empreses
Entre les empreses i entitats participants hi haurà la Fundació Salut Empordà, el Col·legi d’Advocats de Figueres, el COAC, Assessoria TAX Figueres, Amazon, Grup Tramuntana, Ceres Roura, Gosbi, Sidreria Txot’s, Grup Eina, Perfumeria Comas, Garcia de Pou, Calygas, Costa Construccions i Vinyes dels Aspres. El missatge que es vol transmetre és que l’Empordà no és només un bon lloc on viure, sinó també un territori amb opcions reals per iniciar-hi o consolidar-hi una carrera professional.
Els impulsors tenen clar que l’ambició del projecte va més enllà d’una sola tarda. Volen que aquesta cita arreli dins les Fires i Festes de la Santa Creu i es converteixi en una trobada anual de referència. "Volem que la gent jove es conegui entre ella i pugui fer xarxa", expliquen. Perquè, al capdavall, la seva aposta no és només retenir talent, sinó ajudar a teixir una nova generació de relacions professionals i personals amb segell figuerenc.
Les inscripcions per assistir-hi estan obertes fins aquest dimecres, 29 d’abril. Cliqueu aquí.
