Presumpte cas de xantatge
El jutjat admet a tràmit la denúncia per extorsió interposada per Masquef contra 'Figueres Oscura'
Ordena investigar el perfil d'Instagram després que l'Ajuntament portés el cas a fiscalia
'Figueres Oscura' hauria intentat extorsionar l'Ajuntament demanant 20.000 euros pel tancament del compte d'Instagram
La plaça 1 de la secció civil i d'instrucció de Figueres ha admès a tràmit la denúncia per extorsió contra el compte d'Instagram 'Figueres Oscura' i ha ordenat investigar-lo. L'Ajuntament de Figueres va portar a fiscalia el perfil per "xantatge i extorsió" el setembre del 2024.
Aleshores, l'alcalde, Jordi Masquef, en un comunicat va detallar que la persona que hi havia al darrere del compte els havia demanat 20.000 euros per deixar de publicar vídeos d’incidents que es produïen a la capital de l’Alt Empordà.
La denúncia coincidia amb una protesta que havia convocat aquella mateixa tarda davant de l'Ajuntament per demanar més seguretat a la ciutat. Poc després del comunicat municipal on s'anunciava la denúncia, el compte va desconvocar-la i va deixar de funcionar.
