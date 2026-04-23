Eleccions municipals 2027
Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
Arnau Liesa encapçalarà la candidatura del partit a la capital altempordanesa el 2027
Quan falta poc més d'un any per a les eleccions municipals del 2027, Aliança Catalana ha anunciat que Arnau Liesa serà el candidat del partit a Figueres als comicis de l'any vinent. Nascut a Vilanova i la Geltrú i establert a l’Empordà des dels dos anys, actualment resideix a la capital altempordanesa. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en els àmbits esportiu i educatiu, en paral·lel a la seva dedicació a l’escriptura. Va iniciar estudis de Filosofia a la Universitat de Girona i actualment cursa el grau en Història, Geografia i Història de l’Art a la Universitat Oberta de Catalunya. Durant el confinament de la Covid-19 va començar a escriure de manera regular i va impulsar diversos projectes literaris.
Cal recordar que Liesa va ser protagonista, el 28 de setembre de 2024, d’un episodi violent en un partit del juvenil de la Jonquera a Empuriabrava. El tècnic va ser "brutalment agredit" -segons explicava el club jonquerenc en un comunicat- per diferents membres de l’Empuriabrava-Castelló i va haver de ser atès a l’Hospital de Figueres. Posteriorment, va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.
Altres candidats a Catalunya
D'altra banda, Aliança Catalana també ha anunciat aquest dijous els caps de llista en cinc punts més de Catalunya: Jonathan Cortijo a Reus, Eduard Rel a Tortosa, Viqui Novell a Tàrrega, Olga Pagès al Pla de l'Estany i Marina Quintana a Roda de Ter.
Inicialment, la formació liderada per Sílvia Orriols va avançar que el dia de Sant Jordi anunciaria qui encapçalaria la llista de Barcelona a les eleccions municipals del 2027. Però Aliança Catalana ha ajornat l'anunci perquè la persona a qui havien "confiat" encapçalar la candidatura "s'ha desdit". Segons va explicar la mateixa Sílvia Orriols, ara estan "en converses" amb diferents persones que podrien assumir aquest paper i no es volen precipitar.
