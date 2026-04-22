Urbanisme
Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
El consistori millora els accessos dels aparcaments d'El Far, el carrer Migdia i del Park Sol
L'Ajuntament de Figueres crea 94 places d'aparcament en dos espais diferents. Per una banda, hi ha el solar del carrer de Joan Arderius, a prop de l'estació d'autobusos. Allà s'hi habilitaran 60 places noves d'aparcament lliure a partir de la setmana vinent. Per altra banda, a mitjans de maig se n'hi faran 34 de regulades al carrer de Clerch i Nicolau, a prop del carrer Nou. A més, aquesta setmana s'han començat les obres d'arranjament del paviment i dels accessos de diferents espais d'aparcament. Es tracta dels que hi ha a el Far, al carrer Migdia i a la pineda del Park Sol. El consistori recorda que totes aquestes places formen part de l'objectiu presentat pel govern local de crear-ne un miler abans del 2027.
Aquesta setmana han començat les obres d'adequació de l'aparcament que hi haurà al carrer de Joan Arderius. Fins ara era un solar inhabilitat situat molt a prop de l'estació d'autobusos. És una finca que va en paral·lel a la via del tren i té titularitat privada. L'Ajuntament de Figueres, però, va arribar a un acord amb el propietari perquè el cedís al consistori a canvi d'una bonificació del 95% de l'IBI. L'obertura d'aquest nou espai suposarà sumar 60 noves places d'aparcament lliure a Figueres. Estaran disponibles a partir de la setmana vinent. Al costat d'aquest solar hi ha un altre terreny, al carrer del Sud, on també es projecta un altre aparcament.
A mitjans del mes que ve, també es faran les obres del nou aparcament públic al carrer de Clerch i Nicolau. En aquest cas, seran 34 places de zona blava al costat del carrer Nou. Es tracta de l'espai on hi havia l'antiga empresa de transports Activa Exprés. En aquesta ocasió, les obres s'allargaran entre quatre i cinc setmanes i es preveu que l'aparcament entri en funcionament a finals de juny. En aquest cas, també és una parcel·la privada que ha estat cedida gratuïtament a l'Ajuntament a canvi de la bonificació del 95% de l'IBI.
El març passat, l'Ajuntament de Figueres va ampliar l'espai d'aparcament públic de la plaça Catalunya i de la plaça Doctor Ernest Vila (Font Lluminosa) amb un total de 17 places per a vehicles, totes en modalitat de zona blava i gestionades per l'empresa plurimunicipal de serveis FISERSA. També es van implantar 9 places per a motocicletes i 4 per a bicicletes. Aquestes places se sumen a les 13 ja existents al lateral del carrer Castelló, a la plaça Catalunya.
També al març, a la Pujada del Castell, entre el carrer de Llers i la plaça de la Tramuntana, es va incorporar la nova zona taronja. Es tracta d'una desena de places d'estacionament on es pot aparcar com a màxim 20 minuts, per 20 cèntims, pensades per facilitar l'aparcament de gestions i de compres ràpides al centre.
En paral·lel, s'està treballant en altres aparcaments: un espai al carrer del Sud amb mig centenar de places en total; el solar del Molí Petit, ubicat darrere del CAP Josep Masdevall i que descongestionarà la zona del Rally Sud amb 250 places; el terreny de l'avinguda de Perpinyà, a l'encreuament amb el carrer Port Lligat, amb 300 places a l'entorn del parc de les Aigües i a tocar de la futura ronda Nord; el terreny entre els carrers de Pere III i Oliva, amb capacitat per a més de cent vehicles; i el terreny ubicat a la plaça El·líptica, al costat de la plaça Josep Tarradellas, amb 150 places.