Vuit de cada deu dones tornarien a escollir l'Hospital de Figueres per donar-hi a llum els seus fills
L'estudi PLAENSA 2025 del Servei Català de la Salut atorga al centre una nota mitjana de 8,36 sobre 10 en l'atenció durant l'embaràs, el part i el puerperi
L’Hospital de Figueres ha obtingut una puntuació mitjana de 8,36 sobre 10 en l’atenció a les dones durant el procés d’embaràs, part i puerperi, segons els resultats de l’estudi PLAENSA 2025 del Servei Català de la Salut. La dada representa una millora respecte de l’edició del 2022, quan la valoració mitjana va ser de 7,79.
Segons els resultats de l’enquesta, la fidelitat de les usuàries també se situa en valors elevats: el 84,7% de les mares asseguren que tornarien a escollir el mateix hospital. Entre els aspectes més ben valorats hi figuren el seguiment del nadó durant l’estada hospitalària, amb un 99%; el tracte de les llevadores i el llevador, també amb un 99%; el tracte mèdic, amb un 96,7%, i la sensació de trobar-se en bones mans durant el part, amb un 95,5%.
L’estudi, elaborat per la Unitat d’Avaluació i Experiència del Pacient en el marc del Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris (PLAENSA), també reflecteix una evolució positiva respecte del 2022 en aspectes com la informació facilitada a les famílies, el control del dolor en el postpart i l’acompanyament durant el procés assistencial.
"L’estudi PLAENSA 2025, basat en més de 3.000 enquestes a Catalunya, confirma la tendència positiva del centre i reforça el compromís de l’Hospital de Figueres amb una atenció centrada en la mare i el nadó", ha explicat Núria Vergés, que està al capdavant de la Direcció de Gestió de Pacients i Ciutadania de la FSE. Segons ha afegit, el centre preveu continuar treballant en el reforç del seguiment del postpart i en l’acompanyament posterior a l’alta.
