Santa Creu '26
Successos
Un incendi de matinada calcina un cotxe i n'afecta dos més a Figueres
No s'han hagut de lamentar ferits
Figueres
Un incendi de matinada ha deixat un cotxe completament calcinat i dos vehicles més afectats a Figueres. El foc s’ha declarat cap a dos quarts de quatre de la matinada d'aquest dimarts al carrer Josep Roca i Bros, on s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers. En arribar, els efectius han comprovat que l’incendi estava totalment desenvolupat.
Les flames han acabat calcinant completament un dels vehicles estacionats a la via pública. A més, dos cotxes que hi havia aparcats al costat també han resultat afectats per la radiació de les flames, segons han informat fonts del cos d’emergències. El succés, però, no ha causat ferits.
