Figueres i Vilafant acullen xerrades informatives sobre el procés de regularització extraordinària
Figueres i Vilafant acollen aquesta setmana diverses xerrades informatives dirigides a persones interessades en conèixer el procés de regularització extraordinària impulsat per les administracions públiques.
La primera sessió té lloc el 23 d’abril de 2026 a les 10.30 h, al Casal L’Empordà (antic casal d’avis), situat al carrer Joan Galter s/n de Figueres. Aquesta sessió informativa presencial serà organitzada pels tècnics de la Direcció General de Migracions i Refugi de la Generalitat de Catalunya, que explicaran els requisits, el funcionament del procés i resoldran dubtes de les persones assistents.
A càrrec de Mifas
D’altra banda, l’entitat MIFAS ofereix una segona sessió informativa el dissabte 25 d’abril a les 12 h al Centre Pere Llonch, ubicat al carrer Pla de l’Estany, 11, a Vilafant.
Les dues activitats tenen com a objectiu facilitar informació clara i accessible sobre el procés de regularització extraordinària i orientar les persones que vulguin iniciar o conèixer aquest procediment administratiu.
Fins al 30 de juny
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha habilitat un portal web perquè els potencials interessats puguin començar a cursar les seves sol·licituds per vies telemàtiques o demanin una cita prèvia per acostar-se a una de les oficines disponibles. El procés –la setena regularització extraordinària a Espanya des de la restauració de la democràcia– ha arrencat aquest dijous i estarà obert fins al 30 de juny. Durant aquest informe, el Govern espera entorn de 750.000 sol·licituds, una xifra rècord, si bé no totes passaran el filtre.
