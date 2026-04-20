Una trentena d'establiments de Figueres reben el distintiu ‘Comerç amb Valor’ de la Pimec
La iniciativa és un reconeixement a aquells comerços que contribueixen activament al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi
Pimec Comerç Girona ha lliurat els distintius Comerç amb Valor a un total de 26 establiments de la ciutat de Figueres. L’acte oficial s’ha celebrat al Museu del Joguet de Catalunya amb la participació de l’alcalde, Jordi Masquef; el president de Pimec Comerç Girona, Salvador Giraut; el president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó; el regidor de Comerç de l’Ajuntament, Manel Rodríguez; la directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez, i la coordinadora territorial de Pimec Comerç Girona, Marta Julià.
L’organització empresarial ha lliurat els distintius després de revisar, a través d’un comitè avaluador, el grau de compromís de cada comerç amb els valors promoguts pel distintiu. En aquest sentit, el segell té l’objectiu de reconèixer i visibilitzar els negocis de les comarques gironines que contribueixen a la cohesió social, al benestar local i a la consciència mediambiental, promovent un model de comerç responsable, sostenible i integrat en el seu entorn social i econòmic.
Els comerços distingits
Els comerços distingits han estat: Abacus Cooperativa, Alegrí, Almacenes Julián Sánchez, Base Esports Josep, Batuts, Butano Girona, Calid Cafè, Carnisseria Manera, Carns Serrapla, Casals Promise, Ceigrup Finques Company, Fajol Roba Home, Ibis Styles, Jovenalla, La Bookman Llibreria, La Taverna del Barri Vell, Llibreria La Ploma, Mineral Sweet, Nanai Kitsch, Nòmada Restaurant and Brunch, Pastisseria Fàbrega, Pastisseria Talldolç, Peixateria Puigvert, Puig Giralt, Rambla 29 i Restaurant Pelegrí - Hotel Pirineos.
El president de Pimec Comerç Girona, Salvador Giraut, ha manifestat que “volem donar visibilitat al que ja fan cada dia els comerços gironins i reconèixer que el sector és una peça clau del nostre model econòmic i de la societat”. En aquest sentit, ha agraït el suport a la iniciativa de l’Ajuntament de Figueres, tot posant en valor la col·laboració publicoprivada com a element indispensable per impulsar la competitivitat dels establiments locals i promoure els seus valors.
Per la seva part, l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha posat en valor que els establiments “reben aquest distintiu perquè creieu en el producte local i de proximitat, aposteu per la sostenibilitat i la reducció de residus, defenseu una ocupació digna i la conciliació i perquè formeu part activa de la vida social de Figueres”. Així mateix, ha expressat que el consistori continua impulsant campanyes i iniciatives que ajudin als comerços, com els vals de descompte, amb una injecció de més de 670.000 euros.
Amb el distintiu Comerç amb Valor, Pimec Comerç Girona vol reconèixer aquesta tasca, posar-la en valor davant la ciutadania i fomentar que cada vegada més comerços adoptin un model de negoci responsable, sostenible i alineat amb les necessitats de la comunitat.
