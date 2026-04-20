Figueres
Figueres impulsa una jornada per connectar joves i empreses de l'Alt Empordà
L'Auditori dels Caputxins acollirà el 2 de maig "De Figueres al món", un acte promogut per l’Ajuntament i cinc estudiants figuerencs que cursen estudis fora de la ciutat
L’Ajuntament de Figueres i cinc joves de la ciutat que actualment estudien a Londres, Barcelona i Girona impulsen el dissabte 2 de maig la jornada "De Figueres al món", una iniciativa pensada per posar en contacte joves d’entre 17 i 25 anys amb empreses i institucions de la demarcació. La trobada es farà a l’Auditori dels Caputxins, de 17 a 20.30 hores, amb la voluntat d’afavorir l’arrelament del talent jove, generar contactes professionals i donar a conèixer oportunitats laborals a Figueres i a l’Alt Empordà.
La jornada inclourà una taula rodona amb el títol "Repensant el benestar: d'on venim i cap on anem", en què participaran Miquel Roca, fundador del despatx RocaJunyent, jurista i un dels pares de la Constitució espanyola; Sonia Mulero, directora general de la Fundació Banc Sabadell, i la figuerenca Karina Gibert, especialista en intel·ligència artificial.
Després del debat, la programació preveu un espai de networking entre els participants i una quinzena d’empreses i institucions de diferents àmbits professionals, com ara l’enginyeria, el dret, la medicina, el màrqueting, la informàtica o l’arquitectura. Entre els assistents hi haurà la Fundació Salut Empordà, el Col·legi d’Advocats de Figueres, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Assessoria TAX Figueres, Amazon, Grup Tramuntana, Ceres Roura, Gosbi, Sidreria Txot's, Grup Eina, Perfumeria Comas, Garcia de Pou, Calygas, Costa Construccions i el celler Vinyes dels Aspres.
Els cinc estudiants figuerencs que coimpulsen la proposta tenen entre 20 i 21 anys i comparteixen la voluntat de connectar joves de la ciutat que actualment cursen estudis fora. Es tracta de Jaume Verdaguer, estudiant de 3r del grau en Dret a la UPF; Ferran Lupiáñez, estudiant de 3r d’Economia i ADE a la UdG; Gabriela Valldaura, estudiant de 3r d’Economia i Dret a la UPF; Albert Cuadrado, estudiant de 3r d’Odontologia a la UB, i Vittorio Scarani, estudiant de 4t d’Enginyeria Biomèdica a l’Imperial College. La intenció és que aquesta iniciativa es pugui consolidar anualment en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu.
L’organització ha fixat un aforament màxim de 180 assistents, i els joves interessats a participar-hi s’hauran d’inscriure prèviament a través del web figueres.cat/talent a partir del dilluns 20 d’abril.
Aquesta acció s’emmarca en l’estratègia municipal per reforçar la formació universitària i la captació de talent a la ciutat. En aquest context, l’Ajuntament treballa en el projecte de convertir Figueres en ciutat universitària i disposa del Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària. Durant aquest any també s’han anunciat iniciatives com el curs de Turisme i Sostenibilitat amb la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, els estudis superiors de música impulsats per EUMES i la creació de la Càtedra Envelliment i Salut amb la Fundació Salut Empordà i la Universitat de Girona.
