Ple monogràfic
El "Pla Viure a Figueres" presentat per Masquef tensa el ple monogràfic sobre habitatge
L'oposició acusa el grup de Junts de fer electoralisme amb la seva proposta d'impulsar mil pisos de lloguer sostenible a partir dels projectes de les altres administracions
El saló de sessions de l'Ajuntament de Figueres ha viscut, aquest dijous al vespre, un ple monogràfic dedicat a la crisi de l'habitatge carregat de retrets i tensió entre els diferents grups municipals del govern i l'oposició. Com era d'esperar, la presentació poques hores abans del Pla Viure a Figueres per part de l'alcalde Jordi Masquef i el seu equip no va agradar gens a les altres formacions polítiques, fins al punt que la portaveu d'ERC Agnès Lladó titllés la proposta d'electoralista, una visió que també va compartir el regidor de la CUP Xavier Colomer. Aquest darrer va emprar bona part de la seva intervenció principal a retreure el "control del relat" de la comunicació municipal per part del govern local. Agnès Lladó va aprofitar la seva experiència com a alcaldessa en l'anterior mandat per a enumerar la feina feta i denunciar que en l'actual troba a faltar "polítiques públiques d'habitatge", un tema que, al seu entendre, "és una eina clau de la gestió de la ciutat". Tornant a la celebració del ple, demanat reiteradament per ella mateixa i al fet de l'avançament del Pla per part del Govern, Lladó va considerar com un fet "especialment greu", que les mesures s'haguessin anunciat "d'esquenes al debat democràtic". Posteriorment, Jordi Masquef, agafant aquest fil i altres que va projectar el regidor de la CUP, no se'n va estar de recordar que aquest partit havia ostentat la regidoria d'Habitatge entre 2019 i 2023 "amb un assessor que tenia un sou astronòmic" i que, en realitat, "les polítiques d'habitatge van ser inexistents": "Ens van obviar durant tot el mandat", va afirmar, fent memòria dels quatre anys que Junts va estar a l'oposició davant les reclamacions que rebia.
La precarietat residencial
El portaveu socialista, Alfons Martínez, va emprar un to constructiu, però va arrencar amb un retret directe a l'enfocament que tenia el debat: "no venim a parlar de totxos, sinó de vides", i va coincidir amb les queixes reiterades de l'alcalde Masquef sobre la manca de compromís de l'àrea urbana en aspectes claus com el del ple: "Som la capital de la precarietat residencial de la comarca, i no tota la culpa és de Figueres". Tant Lladó com Martínez van aportar dades comparatives sobre l'acció de diversos ajuntaments catalans respecte de les portades a terme en el municipi. El portaveu socialista també va posar llum a una realitat tangible quan va afirmar que la darrera promoció pública real d'habitatge "pertany a l'etapa de l'alcalde Joan Armangué", una certesa que el propi Pla Viure a Figueres de l'equip de Govern posa en evidència, ja que la major part de les promocions previstes estan centrades en el Parc de les Aigües, urbanitzat durant el seu mandat. Martínez també va demanar que la intenció d'aplicar el dret de tempteig i retracta en la compra de pisos per part de l'Ajuntament "s'estengui a tota la ciutat" si les circunstàncies així ho determinen.
Xavier Colomer va posar en dubte, entre les acusacions fetes contra la gestió de Junts, l'eficàcia de la nova oficina antiocupacions que s'obrirà al carrer Pompeu Fabra, a la subseu de la Guàrdia Urbana, i va posar com a exemple València, on només es gestionen dos casos al mes, segons va dir.
Des de la visió de Vox, Jordi Vivo va ser directe quan va dir a l'alcalde que si hagués aportat aquests propostes del seu Pla abans "potser ens hauríem estalviat el ple". Ho va dir poc després que Alfons Martínez alertés del "perill d'una gran crisi social a Figueres" si la ciutat no resol el seus problemes habitacionals, tot i que va ser conciliador amb el Pla: "celebrem la mesura, tot i que ens la prenem amb prudència". El portaveu socialista va demanar al Govern que "aprofitin el vent favorable del Govern de Salvador Illa" i tambe´el del govern espanyol. "Ens trobaran en la concreció i en la planificació", va concloure. Masquef el va mirar de cua d'ull i va aprofitar el missatge, al cap d'una estona, per a replicar l'acusació que havia rebut des dels diferents fronts per dir que "quan les coses les diu el Govern de Figueres és campanya i quan ho diuen Illa o Sánchez no ho és".
Proteccionisme pels figuerencs de tota la vida
L'exregidora popular Àngela Domènech, actualment no adscrita, va presentar el seu propi projecte anomenat Figueres arrela amb una clara visió de donar avantatge als residents de tota la vida o de trajectòries més consolidades a la ciutat: "l'habitatge per als figuerencs residents", va dir, per afegir "hem d'ajudar als qui ajuden Figueres". Sobre el ple va sobrevolar la idea que calen més polítiques per afavorir l'habitatge per a la gent gran i que la visió sobre la compra d'immobles per part de l'Ajuntament serveix d'argumentari quantitatiu per als retrets i les lloances. Davant les crítiques rebudes, l'alcalde va treure la llibreta dels apunts per a afirmar que "el mandat en que més pisos es van comprar va ser el de 2015-2019", amb Marta Felip com a alcaldessa electa.
Agnès Lladó havia arrencat amb propostes per tenir en compte o que ja estan contemplades en el nou Pla Viure a Figueres, però sobretot va insistir en "reforçar l'oficina local d'habitatge, els programes d'ajuts públics, la confecció d'un cens real i operatiu de la situació actual" o la redacció d'un Pla Local d'Habitatge estratègic a llarg termini, una idea que va portar Jordi Masquef a recordar-li que "el Pla Local d'Habitatge està caducat des de 2010", obrint la llarga ferida de la inoperativitat municipal en aquest camp i per part de tots els actors municipals dels darrers quinze anys.
