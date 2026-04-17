Dissabte 18 d'abril
La fira de la Figa Dolça de Figueres reivindica l’ofici i la creativitat de la pastisseria artesanal
La quarta edició de la Mostra de Pastisseries se celebra, aquest dissabte, a la Rambla amb deu estands, degustacions, tallers i demostracions
La Rambla de Figueres es convertirà aquest dissabte 18 d’abril en l’aparador de la pastisseria artesanal de la ciutat amb una nova edició de la Figa Dolça, la Mostra de Pastisseries de Figueres. La cita, que arriba a la quarta edició i que es va haver d'ajornar el mes passat a causa del mal temps, creix enguany fins als 10 estands i reunirà una part destacada del sector per posar en valor l’ofici pastisser, el producte de proximitat i la capacitat creativa dels establiments locals.
Al llarg de la jornada, els visitants podran gaudir de demostracions i degustacions en directe, amb propostes com una mousse de xocolata blanca amb maduixes, postres amb pasta filo, una elaboració de brunyols de l’Empordà amb tast de garnatxa, un taller de piruletes de xocolata i la presentació de noves tauletes de xocolata artesana. Un dels noms destacats del programa serà el del pastisser i xocolater figuerenc Arnau Triola, convidat especial d’aquesta edició.
Programació familiar
La programació també incorporarà activitats pensades per al públic familiar, com tallers infantils, sessions de decoració de galetes, reciclatge creatiu amb material de pastisseria i pintacares, a més d’un concert de rumba i versions al vespre.
Amb aquesta proposta, la Figa Dolça vol consolidar-se com una cita de ciutat i, al mateix temps, reivindicar el pes d’un sector que en els últims anys ha impulsat creacions pròpies vinculades a la identitat de Figueres.
