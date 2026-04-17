La fira de la Figa Dolça de Figueres reivindica l’ofici i la creativitat de la pastisseria artesanal

La quarta edició de la Mostra de Pastisseries se celebra, aquest dissabte, a la Rambla amb deu estands, degustacions, tallers i demostracions

Les activitats de la Figa Dolça se celebren a la Rambla

Les activitats de la Figa Dolça se celebren a la Rambla / Empordà

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

La Rambla de Figueres es convertirà aquest dissabte 18 d’abril en l’aparador de la pastisseria artesanal de la ciutat amb una nova edició de la Figa Dolça, la Mostra de Pastisseries de Figueres. La cita, que arriba a la quarta edició i que es va haver d'ajornar el mes passat a causa del mal temps, creix enguany fins als 10 estands i reunirà una part destacada del sector per posar en valor l’ofici pastisser, el producte de proximitat i la capacitat creativa dels establiments locals.

La presentació de la Fira promoguda per Comerç Figueres i l'Ajuntament

La presentació de la Fira promoguda per Comerç Figueres i l'Ajuntament / Empordà

Al llarg de la jornada, els visitants podran gaudir de demostracions i degustacions en directe, amb propostes com una mousse de xocolata blanca amb maduixes, postres amb pasta filo, una elaboració de brunyols de l’Empordà amb tast de garnatxa, un taller de piruletes de xocolata i la presentació de noves tauletes de xocolata artesana. Un dels noms destacats del programa serà el del pastisser i xocolater figuerenc Arnau Triola, convidat especial d’aquesta edició.

Programació familiar

La programació també incorporarà activitats pensades per al públic familiar, com tallers infantils, sessions de decoració de galetes, reciclatge creatiu amb material de pastisseria i pintacares, a més d’un concert de rumba i versions al vespre.

El programa de la Figa Dolça 2026
El programa de la Figa Dolça 2026

Amb aquesta proposta, la Figa Dolça vol consolidar-se com una cita de ciutat i, al mateix temps, reivindicar el pes d’un sector que en els últims anys ha impulsat creacions pròpies vinculades a la identitat de Figueres.

  1. El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
  2. Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
  3. Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció
  4. 625 anys de Sant Pau, l'hospital més antic d'Espanya: 'Aquí vam atendre Gaudí quan el va atropellar el tramvia
  5. La fàbrica de Seat a Martorell abandona demà la producció de l’Audi A1
  6. Mor Rodolfo Márquez, president de la Societat Coral Erato de Figueres
  7. Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
  8. Tasta l'Empordà programa més de cinquanta experiències de gastronomia i patrimoni aquesta primavera

El Club Tennis Figueres fitxa Dino Callone per a la direcció esportiva

El Club Tennis Figueres fitxa Dino Callone per a la direcció esportiva

On són els arbres monumentals a Catalunya? La nova app per descobrir-los i visitar-los

On són els arbres monumentals a Catalunya? La nova app per descobrir-los i visitar-los

Voluntariat

Voluntariat

La raó de Jordi Wild per no anar-se’n a Andorra: “Soc fan del que és públic, però això no m’obliga a quedar-me a Espanya”

La raó de Jordi Wild per no anar-se’n a Andorra: “Soc fan del que és públic, però això no m’obliga a quedar-me a Espanya”

Junts denunciarà la regularització de migrants davant la UE per "marginar" el català

Junts denunciarà la regularització de migrants davant la UE per "marginar" el català

L'Escala guanya el San Cristóbal, confirma la permanència i es permetrà somiar en el play-off

L'Escala guanya el San Cristóbal, confirma la permanència i es permetrà somiar en el play-off

Lladó escalfa motors per Sant Jordi amb presentacions literàries creuades

Lladó escalfa motors per Sant Jordi amb presentacions literàries creuades

La fira de la Figa Dolça de Figueres reivindica l’ofici i la creativitat de la pastisseria artesanal

La fira de la Figa Dolça de Figueres reivindica l’ofici i la creativitat de la pastisseria artesanal
