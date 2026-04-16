Sant Jordi 2026
Sant Jordi a Figueres: l'EMPORDÀ regalarà 'El peluix sota la pluja' i el programa de les Fires de la Santa Creu
L’edició del 21 d’abril oferirà un doble obsequi als lectors i subscriptors: el nou conte de Cap Infant Sense Conte i el programa de mà de la festa gran de Figueres
Aquest Sant Jordi a Figueres, els lectors i subscriptors de l’EMPORDÀ rebran un doble regal amb l’edició del 21 d’abril. D’una banda, el setmanari lliurarà el conte El peluix sota la pluja, la nova proposta del projecte solidari Cap Infant Sense Conte. De l’altra, la mateixa edició incorporarà també el programa de mà de les Fires i Festes de la Santa Creu, en una acció pensada per unir la celebració de la Diada amb la benvinguda a la festa gran de Figueres.
Amb aquesta iniciativa, l’EMPORDÀ torna a sumar-se a una proposta que promou la lectura infantil en català i que aquest 2026 arriba a la seva 12a edició. El projecte Cap Infant Sense Conte ha impulsat enguany la publicació de 200.000 exemplars d’un relat amb fort contingut social, escrit per Antoni Argent Ballús i il·lustrat per Alexia Gorgues Gálvez.
El peluix sota la pluja és un conte que apel·la directament a valors com l’empatia, la generositat, l’amistat i la sensibilitat davant la pobresa. La història planteja, des de la mirada d’una nena, una reflexió clara sobre la desigualtat i sobre la capacitat dels infants per entendre, amb una naturalitat que sovint els adults perden, que la veritable riquesa no és acumular, sinó compartir, ajudar i estimar. El mateix projecte en sintetitza el missatge com "la innocència transformadora d’un infant davant la indiferència adulta".
El conte manté, a més, una de les característiques més reconeixibles de la iniciativa: les il·lustracions per pintar s’han editat perquè els infants les puguin personalitzar, reforçant així la dimensió creativa i participativa de la lectura. Aquesta aposta forma part d’un projecte que, des dels seus inicis, defensa la lectura com a eina de creixement personal, d’aprenentatge i de llibertat.
La distribució amb l’edició de l’EMPORDÀ s’emmarca en una acció més àmplia. Un any més, Cap Infant Sense Conte impulsarà per Sant Jordi el subprojecte Cap infant hospitalitzat sense conte, que portarà exemplars a 35 hospitals de Catalunya amb servei de pediatria, a més de centres escolars, biblioteques, entitats socials i CAPs. Amb aquesta nova publicació, la iniciativa supera ja els 750.000 exemplars editats al llarg de la seva trajectòria.
D’aquesta manera, l’edició del 21 d’abril es converteix en una cita especialment atractiva per als lectors de l’EMPORDÀ: un obsequi literari de Sant Jordi i, al mateix temps, una porta d’entrada a les Fires i Festes de la Santa Creu, un dels moments més esperats del calendari de Figueres.
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
- El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
- Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció
- Figueres, ciutat 'lletja pútrida' i 'decadent
- Ensurt al Port de la Selva amb la caiguda d'una furgoneta al mar