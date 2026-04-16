Urbanisme
La renovació dels serveis del carrer Tapis de Figueres provoca canvis circulatoris temporals
La renovació del carrer, impulsada per l'Ajuntament amb FISERSA, afecta la xarxa d'aigua i manté complicacions de trànsit en un entorn amb molta circulació de vehicles
Les obres del carrer Tapis de Figueres avancen aquests dies amb l’execució de la segona fase centrada en la renovació de la xarxa d’aigua potable, uns treballs que van començar el passat mes de febrer i que, a més de l’afectació pròpia de l’obra, també estan provocant diversos problemes de trànsit en una zona amb molta circulació de vehicles. La darrera novetat l’ha comunicada aquest dimecres l’Ajuntament de Figueres, que ha anunciat que "amb motiu de les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Tapis, i per facilitar una ruta alternativa de sortida dels vehicles, us informem que a partir d'aquesta tarda d'avui dimecres el carrer Sant Roc i l'inici del carrer Sol d’Isern seran de sentit invers a l’habitual mentre durin els treballs". L’actuació forma part del projecte municipal d’adequació de l’accessibilitat i millora dels serveis d'aquest carrer que connecta el centre de la ciutat amb diversos barris.
Aquesta fase correspon a la renovació de la xarxa d’aigua potable al tram del carrer Tapis comprès entre el carrer Rec Arnau i el carrer Compositor Mundi, amb un pressupost anunciat de 239.111,83 euros més IVA i una durada prevista de 26 setmanes. En paral·lel, la documentació pública de contractació recull que FISERSA va adjudicar a Ecosta Construccions, SL l’obra civil vinculada al carrer Tapis. La primera fase va afectar el tram de la cruïlla del carrer Cendrassos amb la del carrer Abdo Mundi.
Altres canvis
Els treballs actuals s’emmarquen en una intervenció més àmplia sobre aquest carrer que el govern municipal va presentar el mes de gener de 2023 als veïns, després de les reformes executades en altres punts de la ciutat com els carrers Col·legi, Sant Llàtzer i Vilafant. Abans d’aquesta fase de renovació de la xarxa d’aigua, el carrer Tapis ja havia estat objecte d’una actuació prèvia el juny de 2024, quan FISERSA va substituir 21 punts de llum del tram situat entre els carrers Hortes i Abdó Mundi per lluminàries LED, una millora que el mateix Ajuntament va definir com a provisional a l’espera de la futura reurbanització definitiva de la zona.
La inversió provisional del sentit de circulació a Sant Roc i a l’inici de Sol d’Isern és, de moment, l’última mesura adoptada per intentar alleugerir la sortida de vehicles mentre durin uns treballs que continuaran condicionant la circulació durant les pròximes setmanes.
