Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Montse PascualAnna Maria DalíCèlia GarbíCarles LloberasEl "Casillas altempordanès"
instagramlinkedin

Necrològica

Mor Rodolfo Márquez, president de la Societat Coral Erato de Figueres

Coronel de l’Exèrcit jubilat, ocupava el càrrec des dels anys noranta

Rodolfo Márquez a la sala de la Societat Coral Erato / Empordà

Santi Coll

Figueres

La Societat Coral Erato de Figueres ha perdut a qui ha estat el seu president aquests darrers anys, el militar retirat Rodolfo Márquez Morgade. Tenia 92 anys i ocupava el càrrec des de la segona meitat de la dècada dels noranta del segle passat. Márquez estava vinculat a la ciutat de Figueres des de ben jove i, en la seva carrera militar, va tenir diverses destinacions vinculades amb l’Alt Empordà, entre altres, essent capità en el CIR de Sant Climent Sescebes i coronel governador militar del Castell de Sant Ferran. Vidu d'Emília Gazules, va convertir l’Erato en el punt de referència de la seva dedicació associativa. En qualitat de president, l’any 202 va recollir la Creu de Sant Jordi que la Generalitat de Catalunya va atorgar a la Societat Coral amb motiu del seu 150è aniversari. El lliurament el va fer l’aleshores president del govern català, Artur Mas.

Rodolfo Márquez amb Monserrat Mauné i el seu fill Alberto a la Festa de la Poesia

Rodolfo Márquez amb Monserrat Mauné i el seu fill Alberto a la Festa de la Poesia / Josep Maria Dacosta / Picasa

De la seva trajectòria al capdavant de l’Erato en destaca el manteniment de la Festa de la Poesia. Aquests darrers temps havia hagut d’afrontar la pèrdua de material històric a causa d’un incendi ocorregut a l’espai administratiu de l’edifici de la plaça Triangular, dedicada a Anselm Clavé, referent històric de l’Erato.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Mor Rodolfo Márquez, president de la Societat Coral Erato de Figueres

L'hotel Las Arenas acull una nova edició dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell

Històries inspiradores: Columbus Venture Partners, el fons espanyol que converteix la ciència en indústria i teràpies reals

Finançar per començar a optimitzar el flux diari de la teva empresa

Aquest és el restaurant preferit d'Alexia Putellas a la Costa Brava

Fangoria presenta el seu nou disc, 'La verdad o la imaginación', al Festival Sons del Món de Roses

Defuncions del 16 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà

Nou Kia EV2, el crossover 100% elèctric urbà més pràctic, connectat i eficient del segment B-SUV

Tracking Pixel Contents