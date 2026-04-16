Necrològica
Mor Rodolfo Márquez, president de la Societat Coral Erato de Figueres
Coronel de l’Exèrcit jubilat, ocupava el càrrec des dels anys noranta
La Societat Coral Erato de Figueres ha perdut a qui ha estat el seu president aquests darrers anys, el militar retirat Rodolfo Márquez Morgade. Tenia 92 anys i ocupava el càrrec des de la segona meitat de la dècada dels noranta del segle passat. Márquez estava vinculat a la ciutat de Figueres des de ben jove i, en la seva carrera militar, va tenir diverses destinacions vinculades amb l’Alt Empordà, entre altres, essent capità en el CIR de Sant Climent Sescebes i coronel governador militar del Castell de Sant Ferran. Vidu d'Emília Gazules, va convertir l’Erato en el punt de referència de la seva dedicació associativa. En qualitat de president, l’any 202 va recollir la Creu de Sant Jordi que la Generalitat de Catalunya va atorgar a la Societat Coral amb motiu del seu 150è aniversari. El lliurament el va fer l’aleshores president del govern català, Artur Mas.
De la seva trajectòria al capdavant de l’Erato en destaca el manteniment de la Festa de la Poesia. Aquests darrers temps havia hagut d’afrontar la pèrdua de material històric a causa d’un incendi ocorregut a l’espai administratiu de l’edifici de la plaça Triangular, dedicada a Anselm Clavé, referent històric de l’Erato.
Subscriu-te per seguir llegint
