Urbanisme
Masquef porta al Ple de Figueres un full de ruta per impulsar més de 1.000 pisos de lloguer assequible a la ciutat
El govern proposa 25 mesures i apostant per la implicació de la Generalitat i l’Estat amb les seves competències
El Govern de Figueres ha presentat el Pla Viure a Figueres, un full de ruta municipal per impulsar la construcció d’habitatges i ampliar l’oferta residencial a la ciutat amb 25 mesures i la previsió de promoure 1.044 pisos de lloguer assequible en els pròxims anys. El document, que es debat aquest dijous en el ple monogràfic d’habitatge, fixa com a prioritat augmentar el parc de lloguer assequible i facilitar l’accés a l’habitatge a joves, famílies i gent gran.
Durant la presentació, l'alcalde Jordi Masquef ha apel·lat a la responsabilitat dels ajuntaments de l’àrea urbana de Figueres i del conjunt de la comarca perquè també generin habitatge públic o assequible. Segons ha remarcat, en els darrers anys bona part de la pressió en aquesta matèria ha recaigut sobre la capital alt-empordanesa, mentre altres municipis no han impulsat promocions públiques ni compra d’habitatge social. Masquef ha reconegut obertament que el Pla és la resposta del Govern municipal "a una de les principals preocupacions de la ciutadania i un repte de país", sense perdre de vista que "les competències estan en mans de les administracions superiors", amb les quals ha expressat la voluntat de treballar braç a braç.
El plantejament municipal es presenta com un impuls des de l’Ajuntament, però comptant amb la participació de la Generalitat i de l’Estat, així com d’altres administracions i del sector privat, en un àmbit en què el mateix govern local admet que no pot actuar en solitari. El pla, de fet, posa èmfasi en la cooperació interadministrativa i en la necessitat d’optimitzar recursos per poder donar resposta a una de les principals preocupacions de la ciutadania.
La peça central del document és la construcció de 1.044 nous habitatges assequibles entre el 2026 i el 2030. D’aquests, 847 seran pisos de lloguer assequible en espais com el Parc de les Aigües, els terrenys de SEPES i altres sòls municipals. El paquet també inclou 78 habitatges cooperatius o gestionats per entitats socials, 70 habitatges amb serveis per a persones grans i 49 pisos a l’edifici Rhodes, que es troba en procés de rehabilitació amb la cooperativa SociHabitat.
El pla no se centra només en obra nova. L’Ajuntament planteja duplicar en cinc anys els ajuts a la rehabilitació, amb l’augment de les partides destinades a edificis, façanes i millores d’accessibilitat. Així, els ajuts per rehabilitar edificis passarien de 200.000 a 400.000 euros anuals; els de façanes, de 150.000 a 300.000 euros, i els destinats a accessibilitat, de 170.000 a 340.000 euros.
Activació de sòl i bonificacions
Un altre dels eixos és l’activació de sòl i de promocions mitjançant bonificacions fiscals. El govern preveu bonificar amb un 75% l’IBI les empreses constructores i promotores mentre durin les obres, amb un màxim de tres anys, i aplicar una bonificació del 50% de l’ICIO a les noves promocions d’habitatge protegit destinades a venda o lloguer.
El document també reserva espai per a la mobilització d’habitatges buits i l’ampliació del parc municipal. Entre les mesures previstes hi ha el reforç de la borsa de lloguer social, subvencions per rehabilitar pisos desocupats, l’actualització del cens d’habitatges buits i l’aplicació del recàrrec de l’IBI als immobles buits propietat d’entitats bancàries i fons voltor. A més, l’Ajuntament anuncia una inversió de 2,5 milions d’euros per adquirir habitatges dins el Pla de Barris Figueres Oest.
El full de ruta es completa amb mesures de regeneració urbana als barris, com l’impuls del Pla de Barris Figueres Oest 2026-2030, que depèn del finançament de la Generalitat de Catalunya amb el Pla de Barris i la preparació d’un nou pla per al centre històric, i amb el compromís d’agilitzar les llicències d’obres per reduir terminis i facilitar noves promocions. "Tot plegat és un full de ruta a mitjà i llarg termini, que esperem que es vagi executant amb totes les intervencions previstes", ha dit Masquef.
L'alcalde ha defensat que la ciutat necessita revertir la manca d’oferta residencial perquè "molts figuerencs se n’hagin d’anar a viure a municipis veïns" i ha admès que el repte no es resoldrà només des de l’administració local. Per això, el Pla Viure a Figueres es presenta com una ofensiva municipal per començar a moure el mercat, però també com una crida a compartir responsabilitats entre administracions. Durant la roda de premsa, l'alcalde ha estat acompanyat pels regidors Núria Bartrolich (Habitatge) i Ramon Pastoret (Hisenda), el director d'UIrbanisme Camil Cofan i Rosa Ricart, cap de Pla eja ent, Gestió urbanística i Habitatge.
