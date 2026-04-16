Successos
Un incendi en un transformador d'Endesa deixa sense llum part d'un sector de Figueres
L'Ajuntament informa que la reparació podria allargar-se entre tres i quatre hores
Figueres
Un incendi en un transformador d’Endesa situat al carrer Riumors de Figueres —entre el carrer Migdia i el de Sant Antoni— ha deixat aquest dijous sense subministrament elèctric part del sector.
Fins al lloc s’hi han desplaçat els Bombers, que han pogut apagar el foc que s'ha declarat aquest migdia i han evitat que anés a més, mentre que operaris de la companyia treballen per resoldre l’avaria.
Segons les primeres previsions, la reparació completa podria allagar-se entre tres i quatre hores, de manera que l’afectació al servei es podria allargar durant bona part de la jornada, informa l'ajuntament de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
