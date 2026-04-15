Successos
Denuncien una agressió a una gossa en un jardí privat de Figueres que va acabar amb la seva mort
L'informe veterinari veu compatible les lesions amb cops o puntadesi la propietària ha denunciat els fets als Mossos i demana ajuda per aclarir què va passar i ha denunciat els fets als Mossos
Una veïna de Figueres ha denunciat la mort de la seva gossa, Daisy, després que presumptament algú entrés al jardí de casa seva, al carrer Calçada, a la zona de la Marca de l’Ham, i l’agredís. La propietària, Amaia, ha explicat que l’animal no havia sortit de la finca i ara demana ajuda per intentar identificar qui li va fer mal.
Segons la denúncia presentada als Mossos d'Esquadra aquesta setmana, la dona va portar la gossa al veterinari el 10 d’abril perquè feia dies que estava decaiguda i no menjava. Durant l’atenció mèdica i la posterior intervenció, els veterinaris van detectar lesions greus compatibles amb un fort traumatisme. L’animal va acabar morint aquella mateixa tarda.
L’informe veterinari recull que la gossa presentava una "hemorràgia esplènica presumptament derivada d’un traumatisme contús de gran intensitat", a més de diversos hematomes a la regió lateral esquerra i sang a la zona mamària, unes lesions compatibles amb un traumatisme extern sever.
Segons la informació facilitada pels propietaris a la veterinària, l’animal no havia abandonat el jardí en els dies previs i considera “altament probable” que una tercera persona hagués accedit a la finca i li hagués causat les lesions mitjançant "cops o puntades de peu".
Els Mossos d'Esquadra que van rebre aquest dimarts la denúncia han obert una investigació per aclarir els fets. En cas que es trobi el responsable i els fets es puguin acreditar, el cas podria derivar en un presumpte delicte de maltractament animal, ja que l’informe veterinari apunta a lesions greus compatibles amb un traumatisme extern i a la mort posterior de la gossa.
Difusió a les xarxes socials
En paral·lel a la denúncia, la família ha difós un cartell a les xarxes socials per intentar trobar testimonis. En aquest missatge, hi asseguren que han "matat la nostra gossa" i demanen ajuda a qualsevol persona que hagués vist algun moviment sospitós a la zona. El cartell també sosté que algú "va entrar en una propietat privada i la va matar d’una puntada", en una crida pública per intentar aclarir els fets.
La propietària explica que viuen als baixos d’un edifici de tres plantes i sosté que la gossa feia vida entre l’habitatge i el jardí. Segons va informar a la policia, no seria la primera vegada que algú entra a la finca. De fet, assegura que temps enrere ja hi havien entrat i que fins i tot els havien arribat a sostreure una bicicleta.
La dona també explica que tenen una càmera de gravació, però que només permet veure imatges en directe. A més, sosté que algú n’hauria manipulat la posició. Amaia ha explicat a Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que ha preguntat als veïns del bloc i de la zona, però que ningú no havia vist ningú entrar al jardí.
Amb el cas ja denunciat, la propietària demana "justícia" i ha iniciat una crida per xarxes. Demana que qualsevol persona que hagi vist algun moviment estrany els dies 3 i 4 d'abril —que és quan es podria remuntar l'agressió— a la zona del carrer de la Calçada o als voltants de la Marca de l’Ham s’hi posi en contacte. L’objectiu és aclarir qui va poder entrar a la propietat i provocar la mort de la gossa.
