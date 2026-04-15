Seguretat ciutadana
Figueres tramita l'obertura de la nova subseu de la Guàrdia Urbana a tocar la plaça de l'Estació
El projecte preveu adaptar l’antic menjador social amb una inversió de 29.098,06 euros i compartint espais amb la Fundació Sant Vicenç de Paül
El govern de l’alcalde Jordi Masquef porta a l’aprovació de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres el projecte d’adaptació del local municipal del carrer Pompeu Fabra, 5, a tocar de la plaça de l’Estació de trens i autobusos, per ubicar-hi una oficina de relacions amb la comunitat de la Guàrdia Urbana. El pas administratiu suposa, de fet, l’activació formal de la futura subseu policial en aquest punt cèntric de la ciutat, amb un pressupost total de 29.098,06 euros, IVA inclòs.
Aquest espai va passar a mans de l’Ajuntament l’any 2009 per cessió gratuïta de la Fundació Sant Vicenç de Paül i que durant anys va funcionar com a menjador social municipal. Aquest servei es va traslladar el març de 2025 al carrer Vila-sacra, a l'edifici de l'antic escorxador comarcal, deixant el local buit i obrint la porta a una redefinició dels usos de l’immoble sense perdre la seva finalitat social.
Ús compartit
La nova configuració preveu un ús compartit. D’una banda, la Fundació Sant Vicenç de Paül continuarà desenvolupant-hi activitats socioeducatives. De l’altra, l’Ajuntament ocuparà una part del local, inclosa una sala cedida per la mateixa entitat, per instal·lar-hi l’oficina policial. El conveni de col·laboració entre les dues parts ja va ser aprovat per la Junta de Govern Local l’1 d’abril i estableix la cessió de l’espai anomenat biblioteca per un període de dos anys, prorrogable anualment.
El projecte, redactat pels serveis tècnics municipals, planteja una reforma interior mínima per adequar els espais i fer compatibles els dos usos. Segons l’expedient, el local està situat en planta baixa davant la plaça Sant Vicenç de Paül i la seva qualificació urbanística admet usos socials, culturals, d’oficina i de serveis. La proposta inclou memòria, amidaments, pressupost, estudi de seguretat i plànols, i ha rebut informe tècnic favorable.
Anunci previ
La decisió encaixa amb el que el mateix Masquef ja havia anunciat públicament durant el Dia de la Guàrdia Urbana, quan va confirmar que aquest 2026 l’Ajuntament vol obrir una oficina antiocupacions i una subseu de la policia local en un indret cèntric. En aquella informació publicada per l’EMPORDÀ, ja s’explicava que el govern municipal mantenia contactes amb la Fundació Sant Vicenç de Paül per aprofitar els espais que havien quedat en desús al carrer Pompeu Fabra i que les negociacions estaven "molt avançades".
La futura oficina també respon a una reivindicació veïnal antiga. Segons aquella mateixa peça, la presència estable de la Guàrdia Urbana en aquesta zona havia estat reclamada pels veïns i per l’Associació del Barri de l’Estació, ateses les situacions conflictives que sovint es registren a l’entorn de les estacions de tren i autobusos. L’obertura de la subseu reforça, així, l’aposta del govern local per la seguretat, la convivència i el civisme en un dels punts més sensibles de Figueres.
Ara, si la Junta de Govern Local hi dona llum verda, el projecte s’aprovarà inicialment i quedarà sotmès a informació pública durant 30 dies hàbils perquè s’hi puguin presentar al·legacions abans de l’aprovació definitiva.
Subscriu-te per seguir llegint
