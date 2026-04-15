Esbarjo
Aquests són els nous parcs infantils que tindrà Figueres i els que s'ampliaran
La ciutat instal·larà un nou espai de joc als jardins de l'antiga presó, ampliarà tres parcs i en farà dos de grans als jardins Puig Pujades i a la plaça Catalunya
Figueres continua amb la reorganització i millora dels parcs infantils de la ciutat i, alhora, també ha impulsat la renovació de dos dels sis parcs urbans de salut que hi ha al municipi. Amb aquesta reestructuració, la ciutat disposa actualment de 67 àrees de joc.
El primer dels nous espais infantils entrarà en funcionament a partir del juliol als nous jardins de l'antiga presó. Aquest parc s'ubicarà al lateral de l'espai, al carrer Albert Cotó, i substituirà el que hi havia a la plaça Vila d'Ordis.
A més, l'Ajuntament preveu la creació de dos grans parcs infantils més. Un s'executarà als jardins Puig Pujades, darrere el Teatre El Jardí, amb obres previstes entre octubre i desembre.
L'altre es farà a la plaça Catalunya a principis del 2027, amb una durada estimada de tres mesos. Els dos nous espais comptaran amb estructures i tobogants gegants.
Tres parcs infantils s'amplien
En paral·lel, fins al mes de juny també s'estan fent treballs de renovació als parcs infantils de la plaça de la Música, la plaça Botànica i la plaça Convivència. En aquests espais s'hi incorporaran nous jocs, com ara multijocs amb gronxador, molla de quatre, caseta d'escalada, tobogans i gronxadors.
Set espais de joc petits o obsolets es retiraran
La reorganització també preveu actuar en set àrees de joc que es consideraven massa reduïdes o amb material obsolet. En aquests punts s'hi retiraran els jocs, s'enjardinaran els espais i es dignificaran. És el cas de la plaça Via Augusta, la plaça Remei Bosch, el carrer València, l'avinguda Montserrat Vayreda, el carrer Muga, el carrer Ramon i Cajal i la plaça de les Bombolles.
Segons ha informat l'Ajuntament, tots aquests punts tindran un parc infantil renovat a prop, en un radi d'entre 50 i 500 metres. Així, per exemple, la plaça Via Augusta tindrà com a referència la plaça de la Música; el carrer Muga i Ramon i Cajal, els espais propers de la plaça Botànica i el Parc Bosc; i la plaça de les Bombolles, el parc de la plaça de la Convivència. En el cas de Remei Bosch, el punt de referència serà el nou parc dels jardins de l'antiga presó.
Dos parcs urbans de salut ja renovats
Pel que fa als parcs urbans de salut, els últims mesos s'han renovat dos dels sis circuits existents a la ciutat: el del Parc de les Aigües i el del Passeig Països Catalans, al Poble Nou.
Els altres quatre es troben a la Pujada del Castell, al Passeig John Lennon, a la plaça President Macià i al Parc Bosc.
