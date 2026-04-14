Comerç
Les campanyes de promoció comercial a Figueres generen una injecció de 676.000 euros
La despesa mitjana de cada tiquet de compra va rondar els 50 euros i, en total, es van generar més de 13.000 compres
Les dues campanyes seguides a Figueres –al novembre i al febrer- de foment del comerç local amb vals de descomptes van generar una injecció total de 676.785 euros per als comerços de la ciutat. En aquesta iniciativa d’ajut al sector comercial, portada a terme amb èxit per l’Ajuntament de Figueres amb la col·laboració de Comerç Figueres i la Cambra de Comerç de Girona, els figuerencs van fer 13.228 compres en més d’un centenar d’establiments adherits. Tant la campanya del febrer com la del novembre van generar més de 300.000 euros pels comerços de la ciutat: 330.182 euros al febrer, i 346.603 euros al novembre.
Objectiu desestacionalitzador
L’Ajuntament de Figueres destinava, per cada campanya, una partida de 125.000 euros, gairebé esgotada en les dues edicions. Es va optar per dates que desestacionalitzessin amb la campanya de Nadal: del 20 d’octubre al 25 de novembre, i del 6 de febrer i el 6 de març. La iniciativa “Si t’estimes Figueres, compra a Figueres!” va generar un total de 13.228 compres (6.876 al febrer i 6.352 compres al novembre). La despesa mitjana de cada tiquet de compra va rondar els 50 euros (48,01 euros al febrer i 54,56 euros al novembre). A la primera campanya s’hi van adherir 110 establiments i a la segona prop de 140.
La iniciativa consistia en dos vals de descompte de 10 euros cadascun pels figuerencs majors de divuit anys empadronats a la ciutat. Els vals es podien utilitzar en qualsevol dels establiments comercials o de restauració de la ciutat que es van adherir a la campanya, sempre i quan es fes una despesa mínima de 20 euros.
