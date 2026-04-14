Seguretat
Figueres adjudica l'ampliació del centre de processament de videovigilància i la instal·lació de 17 càmeres lectores
La Junta de Govern també donarà llum verda a les obres de la subseu de la Guàrdia Urbana
Gemma Tubert
L'Ajuntament de Figueres ha adjudicat el contracte per ampliar el centre de processament de videovigilància i la instal·lació de 17 càmeres lectores de matrícules. L'adjudicació s'ha fet per un import de 400.670 euros a l'empresa Tecnologias Viales Aplicadas TEVA SL amb un termini d'execució de cinc mesos. Els dispositius se situaran als principals accessos a la ciutat. La Junta de Govern també donarà llum verda aquest dimecres al projecte per començar les obres per la subseu de la Guàrdia Urbana a l'antic menjador social del barri de l'estació. La voluntat és que estigui operativa, juntament amb l'oficina antiocupacions, abans de l'estiu.
L'anunci es va fer el març de 2024 i ara s'ha adjudicat el contracte. Figueres ampliarà el centre de processament i visualització de videovigilància i instal·larà lectores de matrícules. El contracte s'ha adjudicat per 400.670 euros i s'haurà d'executar en un termini de cinc mesos.
La voluntat de l'equip de govern és que les càmeres es posin als principals accessos de la ciutat per "blindar-los" i que tingui un efecte dissuasiu per aquells que pretenguin "delinquir" a la ciutat. El regidor d'Informàtica i Noves TIC, Albert Alemany, explica que té també una vocació "preventiva" i tenir un control dels fluxos de vehicles.
D'altra banda, detalla que el sistema compta amb un software avançat que permetrà fer cerques de vehicles més ràpidament. "Es podran reconstruir recorreguts per actuar amb més rapidesa", remarca.
Actualment, a la ciutat hi ha 25 càmeres de videovigilància i està previst que s'ampliï amb un nou projecte dels Next Generation al centre.
Subseu de la Guàrdia Urbana
D'altra banda, el govern municipal donarà aquest dimecres llum verda al projecte per començar les obres d'adaptació a l'antic menjador social de l'estació per fer-hi la subseu de la Guàrdia Urbana i l'anomenada oficina "antiocupació".
El projecte té un cost de 29.098 euros i la voluntat és que estigui enllestit abans de l'estiu. L'alcalde, Jordi Masquef, afirma que es tracta d'un "compromís amb els veïns" i un "projecte estratègic" per donar "proximitat" al cos policial en un barri conflictiu.
