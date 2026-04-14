ERC recorre a Xavier Amiel per encapçalar la llista a Figueres
El partit aposta per l'actual regidor independent, de perfil ideològic moderat i molt proper a l'exalcaldessa Agnès Lladó
Esquerra Republicana ja té, a falta de la ratificació formal de la militància, el nom escollit per liderar la seva candidatura a Figueres a les eleccions municipals de 2027. L’actual regidor a l’Ajuntament, Xavier Amiel, serà previsiblement el cap de llista d’ERC per intentar mantenir la representació republicana al consistori.
L’elecció s’haurà de formalitzar aquest dimecres, quan la dotzena llarga de militants d’ERC a Figueres escollirà oficialment el seu candidat. De moment, Amiel ha estat l’únic que s’ha postulat per assumir aquesta responsabilitat, després que fa mesos l'exalcaldessa i actual portaveu, Agnès Lladó, anunciés que no es tornaria a presentar.
La remodelació de l'executiva local havia generat tensions amb l'exalcaldessa, però, mesos després, amb Oriol Junqueras tornant a dirigir el partit i sense que els nous responsables locals, liderats per Carla Andreu i Anna Torrentà, hagin trobat cap candidat alternatiu, l'escollit ha estat una persona de l'estreta confiança de la mateixa Lladó: Xavier Amiel.
Ubicat ideològicament al món convergent, Amiel es va estrenar en la política municipal l’any 2019 al capdavant de la candidatura ciutadana Canviem Figueres, una llista amb la qual va obtenir un escó al consistori. Després del pacte a quatre bandes que va situar Agnès Lladó a l’alcaldia, va passar a formar part del govern local com a responsable d’Urbanisme i Mobilitat. En els comicis municipals del 2023, ja integrat a la candidatura republicana, va ocupar el número dos de la llista liderada per Lladó.
En un comunicat, el partit assenyala que l’executiva de la secció local d’ERC Figueres i l’actual regidor i número dos dels republicans a l’Ajuntament, Xavier Amiel, "han arribat a un acord per tal de presentar una candidatura per treballar conjuntament de cara als pròxims comicis municipals".
Javi Martín i Xavier Amiel
Amb aquest moviment, ERC se suma a les formacions que ja han començat a moure fitxa de cara a les municipals de 2027 a la capital alt-empordanesa. Anteriorment, s’havia conegut l’anunci de Javi Martín com a candidat socialista en substitució de Pere Casellas, així com els contactes d’Aliança Catalana per buscar un nom local al costat de l'omnipresent cap de cartell Sílvia Orriols i els moviments dels Comuns per impulsar una llista d’esquerres a la ciutat.
