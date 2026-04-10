L'emblemàtica font del Parc Bosc de Figueres, símbol del Passeig Nou, recuperarà protagonisme
Després del seu llarg tancament a causa de la sequera, és objecte d'una actualització amb un nou sistema de recirculació de l'aigua
L’element ornamental creat per Pelaio Martínez s’inscriu en la reobertura progressiva de les fonts de la ciutat després de les restriccions
La font del Parc Bosc torna a situar-se al centre de la mirada ciutadana en un dels punts més emblemàtics de Figueres: l’accés al parc des del Passeig Nou. FISERSA està duent a terme, aquests dies, un important treball d'actualització d'aquest equipament per encàrrec del Govern municipal. Concretament, s'ha renovat la instal·lació amb un nou equip de recirculació de l'aigua, com el que també s'ha instal·lat en el llac del jardí Enric Morera. La renovació inclou els mosaics decoratius que envolten el cap de lleó de la façana. L'Ajuntament ja va actuar mesos enrere en aquest espai, dignificant-lo amb una rentada de cara que va permetre incorporar-hi un text de l'escriptor Jaume Maurici. Els treballs actuals han d'estar llestos la setmana vinent.
El valor patrimonial d’aquest espai va més enllà del record sentimental. Segons la fitxa patrimonial del conjunt, el parc va ser projectat per Ricard Giralt l’any 1917 i el 1926 s’hi va incorporar l’escalinata d’entrada, amb brollador a la paret a manera de font, segons el disseny del jove arquitecte figuerenc Pelaio Martínez Paricio.
Impacte de la sequera
La sequera d'aquests darrers tres anys va obligar a tancar les fonts ornamentals i els estanys públics de la ciutat, però el retorn a la normalitat va obrir la porta a recuperar-les de manera escalonada. L’Ajuntament va anunciar que la reobertura es faria parcialment i progressivament, i va fixar com a primers punts la Font Lluminosa i la font de la plaça de la Palmera.
Aquesta reobertura gradual s’ha mantingut durant els últims mesos. El març passat, l’Ajuntament i FISERSA explicaven que continuaven posant al dia les fonts ornamentals després que el maig de 2025 es decretés la situació de normalitat per sequera. En aquest context, la font del Parc Bosc reforça el seu paper com a peça patrimonial i com a porta d’entrada a un dels espais més emblemàtics de Figueres, que també ha estat castigat aquestes darreres setmanes per la tramuntana, l'acció de la qual ha fet caure nombrosos arbres.
