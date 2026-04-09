Medi ambient
Coloms i gavians, un problema creixent que sobrevola en nuclis urbans com el de Figueres
Generen molèsties veïnals, problemes de neteja i possibles riscos sanitaris, especialment quan proliferen en zones amb fàcil accés a aliments i residus
Els coloms i els gavians s’han consolidat com dues de les espècies més presents en molts nuclis urbans, especialment en municipis densament habitats o propers al litoral. La seva proliferació provoca queixes per part del veïnat per la brutícia, el soroll i els desperfectes que poden ocasionar en edificis, mobiliari urbà i espais públics. A Figueres, la proximitat amb el litoral és relativa, però els gavians fa temps que també han ocupat la ciutat i cada cop són més descarats a l'hora d'"atacar" contenidors i papereres. Una bona mostra és el vídeo que acompanya aquesta notícia, amb un gavià rebuscant entre les deixalles de la cèntrica plaça de la Palmera.
En el cas dels coloms, els principals problemes deriven de l’acumulació d’excrements en façanes, balcons, places i voreres. Aquesta situació no només afecta la imatge de la ciutat, sinó que també pot deteriorar materials, embussar canalons i afavorir la presència d’altres plagues. Els gavians, per la seva banda, generen especial conflicte a la via pública, on sovint rebusquen entre deixalles, trenquen bosses d’escombraries i poden mostrar una actitud agressiva quan busquen menjar o protegeixen els nius.
Un dels factors que més perjudica el control dels coloms és l'actuació de persones que, pensant-se que estan fent una bona acció, els alimenten de manera indiscriminada dipositant menjar en espais públics, un fet que pot comportar importants sancions per part de la Guàrdia Urbana.
Un problema de salut pública
Des del punt de vista de la salut pública, els experts recorden que aquestes aus poden estar relacionades amb la transmissió de determinats patògens, sobretot a través dels excrements o del contacte amb superfícies contaminades. Entre les malalties que s’hi associen hi ha infeccions com la salmonel·losi, la psitacosi o afeccions provocades per fongs presents en femtes seques acumulades durant temps.
El risc, però, acostuma a ser més elevat en espais amb una forta acumulació d’excrements o en persones que manipulen nius, restes o superfícies contaminades sense protecció. Per això, els especialistes insisteixen que la millor prevenció passa per evitar donar-los aliment, reforçar la neteja urbana i aplicar mesures de control per limitar-ne la presència en punts sensibles de la ciutat.
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
- El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per obligar a recol·locar el paviment de llambordes
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya