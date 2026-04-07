Al Congrés
Junts es queixa del trasllat d'una trentena d'immigrants a Figueres i acusa el Govern d'"opacitat"
Denuncien que es va produir "davant l'absoluta falta d’informació i el desconeixement" de l'Ajuntament
L'alcalde de Figueres diu "prou" a tenir desenes de demandants d'asil "deixats de la mà de Déu" en un hotel de la ciutat
Carlota Camps
Junts ha portat al Congrés la queixa de l’alcalde de Figueres pel trasllat d’una trentena de migrants a un hotel de la ciutat. El grup parlamentari liderat per Míriam Nogueras ha registrat una bateria de fins a 20 preguntes a la Cambra baixa sobre la qüestió. A l’escrit també s’acusa el Govern d’"opacitat" i denuncien que l’arribada d’aquest grup de migrants el passat 1 d’abril es va produir "davant l'absoluta falta d’informació i el desconeixement" de l’Ajuntament.
Els postconvergents exigeixen saber quina és la condició d’aquestes persones i si són o no sol·licitants d’asil, però també reclamen dades econòmiques sobre "qui es fa càrrec de l’allotjament en un hotel" o "quants diners es destinen diàriament a cobrir les seves necessitats". A més, demanen conèixer "quins recursos s’han previst (sanitat, serveis socials, seguretat) per atendre-les", i si està previst finançament addicional per al municipi per "afrontar un augment de la demanda d’alguns serveis". Així mateix, reclamen conèixer "qui ha pres la decisió" de traslladar-los a Figueres i "quins són els criteris que l’han motivada".
El partit liderat per Carles Puigdemont també vol conèixer si es tracta d’una mesura "puntual" o forma part "d’un pla més ampli de redistribució de migrants". Més enllà d’aquest cas, la formació reclama conèixer "el nombre de persones traslladades des d’altres punts de l’Estat a Catalunya", informació que demana detallada per "mesos" des de l’inici de la legislatura, i també quins són els municipis catalans que han rebut més migrants.
Junts, que des de l’inici de la legislatura demana que les competències en immigració siguin delegades a la Generalitat, ha denunciat en més d’una ocasió un suposat pla del Govern per traslladar més immigrants a Catalunya. L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, és un dels dirigents postconvergents que més ha alçat la veu per reclamar una limitació de les arribades. En una entrevista publicada aquest dilluns, Masquef acusa el Govern de generar un "efecte crida" amb la regularització massiva de migrants.
