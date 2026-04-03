El PSC de Figueres acusa Masquef d'"assenyalar" persones vulnerable
Els socialistes insten l'alcalde a abandonar la confrontació digital, recordant que l'acollida de refugiats requereix responsabilitat i evita l'oportunisme polític
El PSC de Figueres ha expressat la seva "profunda preocupació" per la situació generada en les darreres hores arran de la difusió a les xarxes socials de l'arribada i l'allotjament de persones demandants d'asil en un establiment hoteler de la ciutat. En una nota de premsa, els socialistes lamenten que una qüestió "tan complexa" com l'acollida s'hagi convertit en una disputa partidista i en un focus de confrontació pública.
El candidat del partit a l'alcaldia, Javi Martín, fa una crida a la calma i al "rigor institucional" i assegura que la funció d'un alcalde és garantir la convivència i la seguretat, no "assenyalar públicament llocs concrets de residència i persones vulnerables". En aquest sentit, el PSC demana a Jordi Masquef que abandoni la "confrontació digital" i recuperi un perfil institucional davant d'un debat que consideren especialment sensible. .
En el comunicat, el PSC recorda que es tracta de persones que fugen de conflictes armats, persecucions polítiques o situacions de violència, i sosté que aquesta realitat s'ha d'abordar amb responsabilitat i sense "oportunisme polític".
