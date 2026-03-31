Marià Lorca
La tramuntana deixa una ràfega de 95 km/h a Figueres i fa caure dos arbres al Parc Bosc

També s'han registrat alguns despreniments de façanes i portes de garatge

Un dels arbres caiguts al Parc Bosc. / Ajuntament de Figueres

La tramuntana sacseja amb força l'Alt Empordà en un episodi llarg i intens que ha deixat diverses incidències, rescats i afectacions a la mobilitat. A Figueres, per exemple, han caigut dos arbres al Parc Bosc i també s'han registrat alguns despreniments de façanes i portes de garatge. A la capital altempordanesa, la ràfega de vent més forta registrada aquest dimarts ha estat de 95 km/h, a les 14.15 hores, a l'observatori de la Cate.

