Forta ventada
La tramuntana deixa una ràfega de 95 km/h a Figueres i fa caure dos arbres al Parc Bosc
També s'han registrat alguns despreniments de façanes i portes de garatge
La tramuntana sacseja amb força l'Alt Empordà en un episodi llarg i intens que ha deixat diverses incidències, rescats i afectacions a la mobilitat. A Figueres, per exemple, han caigut dos arbres al Parc Bosc i també s'han registrat alguns despreniments de façanes i portes de garatge. A la capital altempordanesa, la ràfega de vent més forta registrada aquest dimarts ha estat de 95 km/h, a les 14.15 hores, a l'observatori de la Cate.
