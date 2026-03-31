El Jutjat Mercantil de Girona accepta la demanda de l'Ajuntament de Figueres contra Orgull de Figueres i Josep Adolf Estrader

El consistori va interposar la demanda judicial arran de l'ús per part d'Estrader dels canals de difusió del projecte municipal Diari de Figueres per a una iniciativa privada

La pàgina Orgull de Figueres. / Ajuntament de Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha informat que la demanda judicial presentada contra Orgull de Figueres i el periodista Josep Adolf Estrader ha estat acceptada pel Jutjat Mercantil de Girona. Segons va explicar el consistori en el seu moment, l'acció legal deriva de l'ús de diversos canals de difusió vinculats inicialment al projecte municipal Diari de Figueres.

La confirmació la va fer l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, durant el ple municipal d'aquest dilluns, en què es va donar compte que la demanda interposada pel consistori havia estat admesa. A preguntes del portaveu socialista, Alfons Martinez Puig, Masquef va matisar que no havia estat possible a cap acord amb Estrader abans d'arribar a la demanda. De la mateixa manera, Masquef va deslligar la demanda de les gestions de Josep Adolf Estrader perquè la marca Orgull de Figuers li sigui reconeguda a través de l'Oficina de Patents i Marques.

L'origen del cas es remunta al projecte Diari de Figueres, impulsat per l'Ajuntament el setembre de 2023. Segons el consistori, Josep Adolf Estrader havia estat contractat per gestionar les xarxes socials d'aquesta iniciativa municipal.

Un cop finalitzada la seva col·laboració amb l'Ajuntament, però, Estrader hauria continuat utilitzant els canals de Facebook, Instagram, X i YouTube per a una iniciativa privada sota el nom d'Orgull de Figueres, fet que ha motivat la presentació de la demanda judicial per part del consistori.

La moda de la criança positiva allarga el collit: "Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema"

Roses aposta fort impulsant una primera Fira de Teatre Familiar coincidint amb Setmana Santa

Mor a 84 anys Ferran Martorell, expresident de l'Espanyol

Tallades preventivament l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou de les 14 a les 16 hores per la previsió de vent

Oriol Porcel, nou director tècnic del Consorci Salines Bassegoda

Tramuntana Watch: l’Empordà que es porta al canell

Mor Marià Lorca i Bard, exalcalde de Figueres, empresari i exdiputat al Parlament de Catalunya
