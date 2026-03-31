Mort als 87 anys
Figueres acomiadarà Marià Lorca aquest dimecres, a l'església de Sant Pere
La vetlla té lloc, aquest dimarts 31 de març, a la Funerària Vicens
Mor Marià Lorca i Bard, exalcalde de Figueres, empresari i exdiputat al Parlament de Catalunya
La cerimònia religiosa de comiat a Marià Lorca i Bard, exalcalde de Figueres, té lloc aquest dimecres, 1 d'abril, a l'església parroquial de Sant Pere. La missa de cos present és prevista per a les 10 del matí. La vetlla es fa aquest dimarts a la tarda, entre les quatre de la tarda i dos quarts de nou del vespre, en el Tanatori de la Funerària Vicens de Figueres. Marià Lorca tenia 87 anys i era vidu de Rosa Giner.
Amb motiu de la mort de Lorca, l'Ajuntament de Figueres ha decretat dos dies de dol oficial. Durant aquest període, les banderes onejaran a mig pal als edificis i a les dependències municipals.
- Joan Puigcercós, exlíder d'ERC: 'Serem independents abans de tenir el concert econòmic
- Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
- Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
- Figueres supera oficialment els 50.000 habitants i entra en una nova etapa de gestió municipal
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
- ERC reclama acabar amb el 'monocultiu comercial' a Figueres per 'salvar el centre' de la ciutat
- Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió