Successos
S'incendia un pàrquing al carrer Fages de Climent de Figueres
El foc s'ha declarat a les 14.39 hores d'aquest dilluns
Un incendi en el pàrquing interior d'un bloc de pisos al carrer Fages de Climent de Figueres ha mobilitzat cinc dotacions de Bombers. L'incendi s'ha declarat a les 14.39 hores d'aquest dilluns, 30 de març, perquè sortia fum de l'interior de l'edifici.
El cos de bombers ha extingit el foc a les 14.59 hores. El fum no ha entrat als habitatges però l'aparcament n'ha quedat ple i s'estan fent tasques de ventilació. Segons les primeres informacions, facilitades per Bombers, cap persona ha resultat afectada.
