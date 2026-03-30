Curses
Figueres posa nova data a la Cursa de Sant Josep després que la ventada obligués a anul·lar-la
L'Ajuntament ha confirmat que la prova es disputarà finalment el Dilluns de Pasqua, 6 d'abril
La 12a Cursa de Sant Josep de Figueres, que ja s’havia de celebrar diumenge però es va anul·lar per la ventada, ja té nova data. L'Ajuntament ha confirmat que la prova es disputarà finalment el Dilluns de Pasqua, 6 d’abril, a les 10 hores.
La prova, que és el quart Memorial Albert Gurt, mantindrà el format previst inicialment, amb dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres pels carrers de la ciutat. L’esdeveniment està organitzat per l’Associació Amics de Sant Josep, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres.
Pel que fa als participants, la inscripció inclou samarreta tècnica commemorativa, assegurança individual i avituallament als 5 quilòmetres, així com un refrigeri final amb entrepà, poma, aigua, brunyols i xocolatada.
