Evolució demogràfica
Figueres supera oficialment els 50.000 habitants i entra en una nova etapa de gestió municipal
Un dels canvis més visibles és el nombre de regidors, segons la legislació vigent el ple haurà de passar de 21 a 25 edils el pròxim mandat
El salt demogràfic situa Figueres en una nova categoria municipal, amb més pes institucional i capacitat de planificació urbana
El ple de l’Ajuntament de Figueres tracta, aquest dilluns, l’aprovació del tancament del padró municipal d’habitants corresponent a l’any 2025, un tràmit que permet constatar que la ciutat ha superat oficialment la barrera dels 50.000 habitants. Segons el resum numèric referit a 1 de gener de 2026, Figueres arriba als 50.879 veïns, una xifra que situa el municipi per sobre d’aquest llindar simbòlic, que el 2024 es va quedar en 49.946 persones.
Aquesta revisió recull totes les altes, baixes i modificacions incorporades al padró durant el 2025, amb dades contrastades també amb els fitxers mensuals de l’Institut Nacional d’Estadística. Amb aquesta aprovació, l’Ajuntament farà arribar ara a la delegació provincial de l’INE.
Pas en gran
El fet que Figueres hagi superat oficialment els 50.000 habitants no és només una dada simbòlica, sinó que té conseqüències directes en l’organització municipal i en les seves obligacions legals. Aquest llindar està recollit a la legislació de règim local com un punt de canvi en l’estructura i les competències dels ajuntaments.
Un dels canvis més visibles és el nombre de regidors. Segons la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), els municipis amb una població d’entre 50.001 i 100.000 habitants passen a tenir 25 regidors al ple municipal, quatre més que en l’actualitat, cosa que permetrà una representació política més àmplia i proporcional a la població.
Superar els 50.000 habitants també comporta noves obligacions en matèria de serveis públics, molts dels quals ja es compleixen des de fa anys. La legislació estatal estableix que aquests municipis han de garantir, entre d’altres, Transport col·lectiu urbà de viatgers; Protecció civil i prevenció d’incendis; Serveis socials més estructurats i especialitzats; Instal·lacions esportives d’ús públic; Protecció del medi ambient urbà.
Més pes institucional
Amb aquest nou estatus, Figueres també guanya pes institucional. Els municipis de més de 50.000 habitants tenen més capacitat de planificació urbana, poden assumir més competències delegades i tenen més rellevància en la cooperació amb altres administracions. No obstant això, aquest creixement també comporta més exigència en la gestió, tant pel que fa a la qualitat dels serveis com al control econòmic i la transparència. I, se suposa, la ciutat també ha de rebre més recursos per al seu funcionament.
Un salt qualitatiu per a la ciutat
En definitiva, superar els 50.000 habitants situa Figueres en una nova categoria dins del mapa municipal català i estatal. Aquest pas no només reflecteix el creixement demogràfic dels darrers anys, sinó que obre la porta a una ciutat amb més recursos, més responsabilitats i una estructura institucional més complexa.
Poca diferència entre naixements i defuncions
El creixement s’explica sobretot pel saldo positiu entre arribades i sortides de població. El padró del 2025 recull que la immigració i l’emigració deixen un balanç positiu de 1.388 persones, amb 3.494 altes i 2.106 baixes. També hi ha un lleuger saldo favorable de 14 persones entre naixements i defuncions, amb 409 naixements i 395 defuncions. En canvi, altres ajustos administratius, com omissions, duplicats o caducitats, resten 469 habitants al balanç final. Tot i això, el resultat global de l’any 2025 continua sent clarament positiu i consolida l’augment de població a la capital de l’Alt Empordà. El text també posa de manifest el dinamisme intern de la ciutat, amb 3.820 canvis de domicili entre seccions censals dins del mateix municipi al llarg de l’any.
Subscriu-te per seguir llegint
