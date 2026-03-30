Durant el 2025
Figueres dona de baixa del padró municipal 872 persones després de detectar irregularitats
L'alcalde, Jordi Masquef, ha posat en marxa una campanya de "verificació" per evitar fraus
Figueres supera oficialment els 50.000 habitants i entra en una nova etapa de gestió municipal
Carlota Camps | Pau Lizana Manuel
L'Ajuntament de Figueres continua amb la seva política de "desempadronaments". El 2024, l'alcalde Jordi Masquef, de Junts, va posar en marxa una campanya de "verificació" per evitar possibles irregularitats que va acabar amb 804 persones donades de baixa del cens municipal. El 2025, segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, la xifra s'eleva a 872 persones més.
D'aquestes, 554 són rebutjades del cens per "inscripció indeguda", és a dir, casos en què l'Ajuntament ha enviat agents a revisar la seva situació i ha considerat que hi havia frau. Altres 310 persones han estat eliminades del padró per "caducitat anunciada", cosa que s'aplica als estrangers no comunitaris sense residència permanent i que, per tant, han de renovar la seva inscripció cada dos anys. Si no ho fan, després de rebre un avís de l'administració, se'ls dona de baixa automàticament del padró. Les vuit persones restants corresponen a duplicitats detectades en el registre.
Al marge d'aquestes xifres, a les quals ha tingut accés El Periódico i que el ple municipal d'aquest dilluns haurà de validar, també s'han produït 395 baixes per defunció i 2.106 per canvi de localitat comunicada, que no tenen res a veure amb irregularitats detectades per l'administració local.
La verificació de les dades
El procés de verificació de l'Ajuntament de Figueres consisteix en el fet que uns agents es personen al domicili en qüestió dues vegades amb almenys tres dies de diferència i en horaris diferents -al matí o a la tarda- i, si no els troben al lloc, se'ls envia una notificació abans de donar-los de baixa de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Però, com que no poden comprovar totes les altes, quins són els criteris de l'Ajuntament per decidir a quins llocs acudir? Segons expliquen fonts municipals, es decideix revisar aquells casos que fan saltar les alarmes, com "diversos canvis de residència en un mateix any", casos en què hi ha "moltes persones en un mateix domicili" o aquells habitatges "que canvien freqüentment" d'habitants.
L'Ajuntament assegura haver-se trobat amb casos en què "es falsegen separacions de convivència" per obtenir "ajuts socials" simulant que es tracta d'una mare que viu sola amb nens. Les mateixes fonts apunten que hi ha casos de ciutadans que realment no resideixen a la capital de l'Alt Empordà, però que també "s'hi empadronen per poder sol·licitar ajuts municipals".
L'obligació per llei
La llei obliga els ajuntaments a empadronar tots els ciutadans, també els que, per la seva situació de vulnerabilitat, resideixin en infrahabitatges o no tinguin domicili. El Govern considera no padronables els "infrahabitatges", com "barraques, caravanes o coves", i fins i tot la "manca total de sostre". Així ho va apuntar en una resolució el 2020, en la qual també assenyalava que, en cas de dubte sobre la titularitat de l'habitatge, preval el dret al padró. Això és així perquè estar inscrit al padró municipal és un tràmit necessari per poder accedir a serveis bàsics com l'educació, la sanitat i els serveis socials.
Tanmateix, Junts fa temps que aposta per endurir els requisits del padró municipal i proposa vetar la inscripció en immobles ocupats o acabar amb la possibilitat d'empadronar-se en equipaments municipals o a l'espai públic. Reclamen que no es pugui acceptar cap empadronament sense un "títol habilitant", cosa equiparable a tenir l'escriptura de l'immoble, un contracte de lloguer o un permís del propietari de la finca; i proposen que hi hagi un "padró social" de la Generalitat per atendre les persones vulnerables.
