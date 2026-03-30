ERC reclama acabar amb el "monocultiu comercial" a Figueres per "salvar el centre" de la ciutat
Agnès Lladó: "Figueres no té un problema de diagnòstic, té un problema de manca d’acció política"
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Figueres presenta una moció al Pled'aquest dilluns per regular i diversificar els usos comercials del centre de la ciutat amb l’objectiu de frenar el deteriorament del model actual i garantir un futur econòmic sostenible.
Segons ERC, el centre urbà pateix una concentració d’activitats similars en determinats carrers i, alhora, un augment de locals buits en altres zones, especialment al centre històric. En alguns punts, la desocupació comercial se situa entre el 15% i el 25%, una situació que, segons el grup, té impacte en l’activitat econòmica i en la imatge de la ciutat. “El centre de Figueres no pot convertir-se en un monocultiu comercial ni en un espai degradat. Si no actuem ara, el risc és perdre atractiu, activitat econòmica i qualitat urbana”, assegura la portaveu republicana i exalcaldessa, Agnès Lladó, per a qui "Figueres no té un problema de diagnòstic, té un problema de manca d’acció política".
La moció planteja mesures com l’elaboració d’un cens comercial en un termini de tres mesos, la redacció d’un Pla Especial d’Usos Comercials i, si cal, la suspensió temporal de llicències en zones saturades mentre es defineix un nou model.
La proposta també inclou la creació d’un Observatori Municipal de Diversitat Comercial, mesures d’estímul per a activitats estratègiques i un procés participatiu amb comerciants i veïns per definir el futur model comercial.“Figueres ha de tornar a ser un referent comercial, però això només serà possible amb un centre viu, divers i amb identitat pròpia. I això requereix decisions valentes”, conclou Lladó.
