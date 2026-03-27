Cap de setmana
Menjar brunyols i córrer: la fórmula de la Fira de Sant Josep de Figueres
Una festa transversal amb la Fira de dissabte i la Cursa Urbana de diumenge , pensades tant per al públic familiar com per als visitants que busquen una jornada de tradició i ambient al carrer
Figueres torna a convertir la Rambla i el carrer Sant Pau en l’epicentre d’una de les celebracions més tradicionals i estimades del municipi amb la Fira de Sant Josep i la Fira del Brunyol de l’Empordà, prevista per aquest cap de setmana del 28 i 29 de març. La doble cita, organitzada pels Amics de Sant Josep amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, manté l’aposta per combinar el caràcter popular de la festa amb la promoció del producte local i l’activitat comercial, amb l’afegit de la Cursa Urbana prevista per diumenge. Menjar brunyols i córrer l’endemà és la peculiar proposta.
Dissabte a la Rambla
La jornada central serà la d’aquest dissabte 28 de març, amb la celebració de la 33a Fira del Brunyol. Durant tot el dia, el centre de Figueres acollirà parades de brunyols, alimentació, artesania, roba i complements, en una proposta que s’estendrà principalment per la Rambla i pel carrer Sant Pau, on va néixer la festa gràcies a l’esforç dels comerciants i veïns d’aquesta zona, que també comprèn els carrers Sant Josep, Sant Vicenç, Tarreres, Verge Maria i la plaça Triangular.
Els brunyols de l’Empordà tornen a ser els grans protagonistes d’una fira que s’ha convertit en una referència festiva i gastronòmica a la comarca. La venda i degustació d’aquest producte tradicional marcarà una jornada que, any rere any, atrau públic de Figueres i d’altres municipis de l’Alt Empordà. En l’edició anterior, de fet, se’n van vendre 715 quilos, una xifra que evidencia l’arrelament de la cita.
La programació no es limitarà només a l’oferta gastronòmica i comercial. La festa també incorporarà una àmplia iniciativa d’activitats familiars, amb inflables i un petit parc d’atraccions a la plaça Josep Pla, així com propostes d’animació per dinamitzar els carrers del centre durant tota la jornada.
A més, la celebració inclourà xocolatada, cercavila de capgrossos i pubillatge, exhibicions de ball i dansa, swing i un concert per tancar el dia.
La Cursa Memorial Albert Gurt
La programació de Sant Josep es completa diumenge 29 de març amb la 12a edició de la Cursa Urbana, recuperada l’any passat, amb sortida a les deu del matí des de la Rambla i recorregut per diversos punts de la ciutat, entre els quals la renovada pujada del Castell. La prova té dos formats de 5 i 10 quilòmetres, amb arribada a la plaça Triangular.
La prova atlètica porta el nom d’un il·lustre veí del carrer Sant Pau, l’atleta, escriptor i tintorer Albert Gurt Pujadas (1916-2017), qui fou també regidor republicà de l’Ajuntament de Figueres. Al llarg de la seva trajectòria va ser tres vegades campió d’Espanya dels 10 quilòmetres marxa en pista (1945, 1946 i 1955) i set vegades campió de Catalunya en 10 quilòmetres i 30 quilòmetres en ruta. A més, entre 1945 i 1956 va ostentar el rècord estatal dels 10 i 20 quilòmetres en pista, fet que el consolida com un dels grans noms de la marxa atlètica del país. Malgrat les seves bones marques, no va poder participar en els Jocs Olímpics de Melbourne de 1956 per raons polítiques. n
