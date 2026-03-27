Salut

Actuar des del primer minut: Figueres presenta un nou model pioner de resposta després d'un suïcidi

La 3a Jornada Parlem del Suïcidi posarà el focus en la coordinació comunitària i la postvenció com a eina clau de prevenció, especialment en entorns rurals

El model de "Postvenció Minut 1" es va presentar a Madrid, el 13 de març. / Empordà

Sònia Fuentes

Figueres

Figueres serà la seu de la 3a Jornada Parlem del Suïcidi, que enguany posa el focus en la presentació i consolidació del model "Postvenció Minut 1", una proposta innovadora que planteja una resposta coordinada des del primer moment després d’un suïcidi dins la xarxa pública.

La jornada se celebra el 17 d’abril a l’Auditori dels Caputxins, organitzada per l’Associació Tramuntana Després del Suïcidi, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal. Jordi Costa, president de l’Associació Tramuntana Després del Suïcidi, explica com aquest model "proposa una resposta immediata, coordinada i comunitària després d’un suïcidi, especialment en entorns rurals, per reduir l’impacte en les famílies i prevenir conseqüències futures". El suïcidi genera un impacte molt intens en famílies i comunitats. "En zones rurals hi ha més dificultats: més distància als recursos; menys anonimat; no hi ha protocols clars i les famílies pateixen: Desorientació, la burocràcia en moments de xoc i sensació d’abandonament institucional".

Eina de prevenció clau

El model ja es va presentar el passat dia 13 a Madrid durant la V Trobada Nacional Papageno i ara es donarà a conèixer a Figueres. La jornada té com a objectiu principal reforçar la coordinació entre els diferents àmbits implicats -emergències, salut, serveis socials, educació i món laboral- partint de la idea que la postvenció no només és una resposta a la pèrdua, sinó també una eina clau de prevenció. Ponències L’acte començarà a les nou del matí amb l’obertura institucional a càrrec de representants de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, entre d’altres.

Presentació del programa a Madrid. / Empordà

Balanç del 2025

La conducció de tota la jornada anirà a càrrec del psicòleg del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Josep Soler, que vetllarà per una moderació clara i orientada a la coordinació entre serveis. Durant la sessió es presentarà el balanç de les actuacions desenvolupades durant el 2025, així com les principals línies de treball al territori. El model "Postvenció Minut 1" es planteja com una estructura organitzada que permet activar circuits de suport immediat, reduir la desorientació de les famílies i garantir una atenció més humana i eficient, especialment en entorns locals i rurals.

El programa inclou una ponència marc sobre l’anàlisi de dades i reptes actuals en la prevenció del suïcidi, així com diverses taules de debat. La primera abordarà la resposta immediata i la coordinació entre equips d’emergència, amb la participació de professionals del SEM, Mossos d’Esquadra, Bombers i serveis sanitaris.

La segona se centrarà en la coordinació comunitària i el paper del món local, amb la implicació de professionals de l’atenció primària, salut mental, serveis socials i l’àmbit educatiu. La jornada també comptarà amb intervencions especialitzades com la de Rita Rueff (ESADE), que parlarà sobre la reincorporació laboral de les persones supervivents, i la doctora Mònica Cunill (Universitat de Girona), que abordarà l’acompanyament en el dol per suïcidi i la protecció emocional dels equips professionals. A més, es preveu un espai de trobada entre professionals per afavorir el treball en xarxa i la generació d’aliances al territori.

Notícies relacionades i més

El tancament de la jornada reforçarà una idea central: actuar des del primer moment és clau. Quan la coordinació és clara, la comunicació és respectuosa i els circuits estan activats, la postvenció esdevé una eina efectiva de prevenció, capaç de protegir famílies, comunitats i professionals, remarca Costa.

  1. Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
  2. Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
  3. Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
  4. Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
  5. Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
  6. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
  7. Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
  8. Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà

Figueres se suma, un any més, al Dia Mundial del Teatre amb una jornada oberta a tothom

Figueres se suma, un any més, al Dia Mundial del Teatre amb una jornada oberta a tothom

El cas Noelia destapa les esquerdes de la llei de l'eutanàsia: el Parlament impulsa un canvi legal per escurçar els litigis

El cas Noelia destapa les esquerdes de la llei de l'eutanàsia: el Parlament impulsa un canvi legal per escurçar els litigis

Mor Noelia Castillo per eutanàsia després d'una batalla legal que s'ha allargat 20 mesos i que va arribar a Estrasburg

Mor Noelia Castillo per eutanàsia després d'una batalla legal que s'ha allargat 20 mesos i que va arribar a Estrasburg

Segones oportunitats després de la presó: tots podem equivocar-nos, el que marca la diferència és el que passa després

Segones oportunitats després de la presó: tots podem equivocar-nos, el que marca la diferència és el que passa després

Posposen pel vent la inauguració del Racó del Pescador a Llançà

Posposen pel vent la inauguració del Racó del Pescador a Llançà

Ethan Vernon guanya la quarta etapa de la Volta a Camprodon

Ethan Vernon guanya la quarta etapa de la Volta a Camprodon

Defuncions del 27 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 27 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Menjar brunyols i córrer: la fórmula de la Fira de Sant Josep de Figueres

Menjar brunyols i córrer: la fórmula de la Fira de Sant Josep de Figueres
