Actuar des del primer minut: Figueres presenta un nou model pioner de resposta després d'un suïcidi
La 3a Jornada Parlem del Suïcidi posarà el focus en la coordinació comunitària i la postvenció com a eina clau de prevenció, especialment en entorns rurals
Figueres serà la seu de la 3a Jornada Parlem del Suïcidi, que enguany posa el focus en la presentació i consolidació del model "Postvenció Minut 1", una proposta innovadora que planteja una resposta coordinada des del primer moment després d’un suïcidi dins la xarxa pública.
El 17 d'abril
La jornada se celebra el 17 d’abril a l’Auditori dels Caputxins, organitzada per l’Associació Tramuntana Després del Suïcidi, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal. Jordi Costa, president de l’Associació Tramuntana Després del Suïcidi, explica com aquest model "proposa una resposta immediata, coordinada i comunitària després d’un suïcidi, especialment en entorns rurals, per reduir l’impacte en les famílies i prevenir conseqüències futures". El suïcidi genera un impacte molt intens en famílies i comunitats. "En zones rurals hi ha més dificultats: més distància als recursos; menys anonimat; no hi ha protocols clars i les famílies pateixen: Desorientació, la burocràcia en moments de xoc i sensació d’abandonament institucional".
Eina de prevenció clau
El model ja es va presentar el passat dia 13 a Madrid durant la V Trobada Nacional Papageno i ara es donarà a conèixer a Figueres. La jornada té com a objectiu principal reforçar la coordinació entre els diferents àmbits implicats -emergències, salut, serveis socials, educació i món laboral- partint de la idea que la postvenció no només és una resposta a la pèrdua, sinó també una eina clau de prevenció. Ponències L’acte començarà a les nou del matí amb l’obertura institucional a càrrec de representants de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, entre d’altres.
Balanç del 2025
La conducció de tota la jornada anirà a càrrec del psicòleg del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Josep Soler, que vetllarà per una moderació clara i orientada a la coordinació entre serveis. Durant la sessió es presentarà el balanç de les actuacions desenvolupades durant el 2025, així com les principals línies de treball al territori. El model "Postvenció Minut 1" es planteja com una estructura organitzada que permet activar circuits de suport immediat, reduir la desorientació de les famílies i garantir una atenció més humana i eficient, especialment en entorns locals i rurals.
El programa inclou una ponència marc sobre l’anàlisi de dades i reptes actuals en la prevenció del suïcidi, així com diverses taules de debat. La primera abordarà la resposta immediata i la coordinació entre equips d’emergència, amb la participació de professionals del SEM, Mossos d’Esquadra, Bombers i serveis sanitaris.
La segona se centrarà en la coordinació comunitària i el paper del món local, amb la implicació de professionals de l’atenció primària, salut mental, serveis socials i l’àmbit educatiu. La jornada també comptarà amb intervencions especialitzades com la de Rita Rueff (ESADE), que parlarà sobre la reincorporació laboral de les persones supervivents, i la doctora Mònica Cunill (Universitat de Girona), que abordarà l’acompanyament en el dol per suïcidi i la protecció emocional dels equips professionals. A més, es preveu un espai de trobada entre professionals per afavorir el treball en xarxa i la generació d’aliances al territori.
El tancament de la jornada reforçarà una idea central: actuar des del primer moment és clau. Quan la coordinació és clara, la comunicació és respectuosa i els circuits estan activats, la postvenció esdevé una eina efectiva de prevenció, capaç de protegir famílies, comunitats i professionals, remarca Costa.
