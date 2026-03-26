Política municipal

'La Cobla' de la CUP porta a debat el futur ferroviari de Figueres

Enregistra un pòdcast al Cafè del Casino amb Joan Armangué i Robert Juvé

Un tren de rodalies transitant pel pas a nivell de l'avinguda Vilallonga de Figueres / Borja Balsera

El debat sobre el trasllat de la línia del tren convencional a la zona de ponent entre Figueres i Vilafant continua ben viu. La secció local de la CUP, representada a l’Ajuntament pel regidor Xavier Colomer, manté la lluita per evitar que el canvi ferroviari es faci realitat i continua donant suport a les mobilitzacions de la Plataforma Defensem el Tren.

En l’àmbit d’aquesta lluita, la CUP ha tirat endavant el pòdcast La Cobla dedicat a "Figueres i el tren", el primer capítol del qual s’enregistra, aquest dijous 26 de març, en el Cafè del Casino. L’episodi començarà a les set de la tarda, és obert a tothom, i tindrà com a protagonistes a Joan Armangué i Robert Juvé. Joan Armangué és economista, va ser alcalde de Figueres i és l’actual Comissionat per a la Transformació Ferroviària de la ciutat. Robert Juvé, membre de la Plataforma, és vicepresident de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), resident a Colera i usuari del tren.

  1. Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
  2. Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
  3. Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
  4. Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
  5. Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
  6. Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
  7. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
  8. El pas de mercaderies perilloses per Figueres frena la continuïtat de la línia ferroviària actual

Què li ha passat a Rosalía en el seu concert de Milà? Això és el que se sap sobre la seva intoxicació alimentària

Què li ha passat a Rosalía en el seu concert de Milà? Això és el que se sap sobre la seva intoxicació alimentària

Un mosso trenca l'aparador de la botiga històrica amb més mala sort de Barcelona durant una detenció

Un mosso trenca l'aparador de la botiga històrica amb més mala sort de Barcelona durant una detenció

La Volta cancel·la la pujada a Vallter per la previsió de vent i fred

La Volta cancel·la la pujada a Vallter per la previsió de vent i fred

El segrest de Quini, en clau tragicòmica

El segrest de Quini, en clau tragicòmica

L'empordanès Manel Menéndez connecta cubisme, flamenc i rock and roll en el seu últim llibre

L'empordanès Manel Menéndez connecta cubisme, flamenc i rock and roll en el seu últim llibre

Gossos tornen als escenaris al festival Sons del Món de Roses en un únic concert el 2026 i acompanyats de Lax'n'Busto

Gossos tornen als escenaris al festival Sons del Món de Roses en un únic concert el 2026 i acompanyats de Lax'n'Busto

Josep Carreras s'emporta el premi 440 d'Honor en la gala dels Enderrock per a jazz i clàssica

Josep Carreras s'emporta el premi 440 d'Honor en la gala dels Enderrock per a jazz i clàssica
