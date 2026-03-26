Política municipal
'La Cobla' de la CUP porta a debat el futur ferroviari de Figueres
Enregistra un pòdcast al Cafè del Casino amb Joan Armangué i Robert Juvé
El debat sobre el trasllat de la línia del tren convencional a la zona de ponent entre Figueres i Vilafant continua ben viu. La secció local de la CUP, representada a l’Ajuntament pel regidor Xavier Colomer, manté la lluita per evitar que el canvi ferroviari es faci realitat i continua donant suport a les mobilitzacions de la Plataforma Defensem el Tren.
En l’àmbit d’aquesta lluita, la CUP ha tirat endavant el pòdcast La Cobla dedicat a "Figueres i el tren", el primer capítol del qual s’enregistra, aquest dijous 26 de març, en el Cafè del Casino. L’episodi començarà a les set de la tarda, és obert a tothom, i tindrà com a protagonistes a Joan Armangué i Robert Juvé. Joan Armangué és economista, va ser alcalde de Figueres i és l’actual Comissionat per a la Transformació Ferroviària de la ciutat. Robert Juvé, membre de la Plataforma, és vicepresident de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), resident a Colera i usuari del tren.
