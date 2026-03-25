Multa i traducció: un de primers comerços sancionats Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat

La campanya municipal a Figueres per la retolació en català ja ha començat a tenir efectes, amb canvis en negocis com una gestoria del carrer Sant Pere

El cartell del negoci del carrer Sant Pere

El cartell del negoci del carrer Sant Pere / Empordà

Redacció

Redacció

Un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir la retolació en català ja ha fet el canvi. Es tracta d'una gestoria del carrer Sant Pere, que ha traduït els cartells després de la multa imposada per l'Ajuntament en el marc de la campanya municipal per garantir el compliment de la normativa lingüística en els establiments de la ciutat.

Aquest cas és un dels primers que evidencien l'efecte de les sancions impulsades pel consistori, que en les darreres setmanes ha obert expedients a diversos negocis per no tenir els rètols en català. La voluntat municipal, segons ha defensat l'Ajuntament, és assegurar que la retolació comercial s'ajusti a la legislació vigent i reforçar la presència de la llengua catalana en l'espai públic.

El comerç amb el cartell abans i després del canvi.

El comerç amb el cartell abans i després del canvi. / Empordà

A banda de les multes, el consistori recorda que en aquests casos també s'ofereix assessorament lingüístic gratuït a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'objectiu és facilitar als establiments la traducció dels cartells i del material informatiu, i afavorir així que els comerciants puguin adaptar-se a la normativa amb suport tècnic.

Notícies relacionades i més

La traducció dels rètols d'aquesta gestoria de Figueres arriba enmig del debat obert a la ciutat sobre l'aplicació d'aquestes sancions, que han posat el focus en l'ús del català en la retolació comercial i en el paper de l'administració a l'hora de vetllar pel seu compliment.

  1. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  2. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  3. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  4. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  5. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  6. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  7. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
  8. Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals

Multa i traducció: un de primers comerços sancionats Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat

Multa i traducció: un de primers comerços sancionats Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat

Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà

Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà

4 de cada 10 llars destinen el 30% dels seus ingressos al lloguer

4 de cada 10 llars destinen el 30% dels seus ingressos al lloguer

El pas de mercaderies perilloses per Figueres frena la continuïtat de la línia ferroviària actual

El pas de mercaderies perilloses per Figueres frena la continuïtat de la línia ferroviària actual

Guanya una entrada doble per veure 'Perfectes desconeguts' al Teatre Poliorama

Guanya una entrada doble per veure 'Perfectes desconeguts' al Teatre Poliorama

"Mantenim la fe malgrat la manca de voluntat política: obrir la fossa de Girona és una qüestió de dignitat"

"Mantenim la fe malgrat la manca de voluntat política: obrir la fossa de Girona és una qüestió de dignitat"

“Darrere de cada fossa hi ha famílies que encara esperen recuperar els seus éssers estimats”

“Darrere de cada fossa hi ha famílies que encara esperen recuperar els seus éssers estimats”

Una noia de 25 anys accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos

Una noia de 25 anys accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos
