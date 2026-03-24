Operació policial
Figueres, epicentre d'una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França
Uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra participen des de primera hora del matí un operatiu contra el tràfic de drogues, amb la col·laboració de la Direcció General de Vigilància Aduanera
Figueres s'ha despertat aquest matí pendent de la Volta a Catalunya, quan el soroll de l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra, que sobrevolava els barris del sector oest, ha recordat l'altra realitat de la ciutat. Un espectacular operatiu policial ha irromput aquest matí en diferents carrers de l'entorn del Parc Bosc i del barri de Sant Joan en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França, amb epicentre a Figueres, però que també ha comportat entrades en pisos de Salt i Argentona.
En total, en aquesta operació hi han participat uns 200 efectius dels Mossos d'Esquadra, entre membres de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), la Brimo, l'Arro i patrulles de Seguretat Ciutadana, que han treballat conjuntament amb membres de la Direcció General de Vigilància Aduanera (DAVA).
L'operació està sota secret de sumari i, des dels Mossos d'Esquadra, només es confirma que, efectivament, es tracta d'una intervenció contra el tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres.
