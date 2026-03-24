Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres operació policialLa VoltaPortbou pisos protecció oficialCabestanyAldarulls Figueres
instagramlinkedin

Successos

Desmantellen un cultiu amb 199 plantes de marihuana en una casa de Figueres

Els Mossos han detingut un home com a responsable de la plantació

La plantació de marihuana descoberta a Figueres.

La plantació de marihuana descoberta a Figueres. / Mossos d'Esquadra

ACN

Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i desmantellat una plantació amb 199 plantes de marihuana a l'interior d'una casa de Figueres. Els fets es remunten a dimecres passat al matí quan els agents de la Unitat d'Investigació dels Mossos, l'ARRO i Guàrdia Urbana de Figueres van fer una entrada i registre a la finca. La policia va localitzar la plantació i va descobrir que tenien la llum punxada amb una doble escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica. A més, comptava amb tots els aparells de cultiu 'indoor'. Entre ells, 22 plafons de llum led, quatre ventiladors, quatre extractors i tres aparells d'aire condicionat.

El cultiu es trobava distribuït en dues habitacions de la primera planta. En una hi havia 132 plantes i, a l'altra, 67 més. A l'interior de la casa hi havia un home, que va quedar detingut com a responsable de la plantació.

Notícies relacionades i més

L'arrestat va passar a disposició judicial l'endemà de la detenció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  2. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  3. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  4. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  5. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  6. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
  7. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  8. Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals

'La Travessa VIP' tindrà representació empordanesa

'La Travessa VIP' tindrà representació empordanesa

Una noia de 25 anys accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos

Una noia de 25 anys accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos

Victòria danesa a l'esprint en la segona etapa de la Volta a Catalunya

Victòria danesa a l'esprint en la segona etapa de la Volta a Catalunya

L'Ajuntament de Navata impulsa un procés participatiu per definir una ordenança de convivència veïnal

L'Ajuntament de Navata impulsa un procés participatiu per definir una ordenança de convivència veïnal

VÍDEO | Dispositiu policial contra el tràfic de drogues internacional amb epicentre a Figueres

El Roses aguanta el ritme del play-off amb una nova remuntada a casa

El Roses aguanta el ritme del play-off amb una nova remuntada a casa

Desmantellen un cultiu amb 199 plantes de marihuana en una casa de Figueres

Desmantellen un cultiu amb 199 plantes de marihuana en una casa de Figueres

La presentació dels equips de la Volta a Catalunya a la Rambla de Figueres

Tracking Pixel Contents