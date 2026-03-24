Successos
Un control policial a la Rambla de Figueres acaba amb aldarulls i dos detinguts
Els dos joves, de 19 anys, es neguen a identificar-se davant la Guàrdia Urbana i a permetre la inspecció del vehicle
La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir aquest dilluns al vespre dues persones a la part alta de la Rambla després que un control rutinari estàtic de vehicles acabés amb aldarulls. Segons han informat fonts municipals, els arrestats són dos joves de 19 anys, de nacionalitat espanyola i sense antecedents, acusats de resistència i desobediència als agents.
Els fets van passar durant un dispositiu de control i inspecció de vehicles, quan els ocupants d’un cotxe aturat pels agents es van negar a facilitar la documentació i també a permetre el registre del vehicle. La situació es va anar tensant fins a acabar amb la detenció de tots dos.
Després de l’actuació, la policia va immobilitzar el vehicle i el va traslladar al dipòsit municipal per procedir a inspeccionar-lo. Els dos detinguts havien de passar la nit a les dependències policials dels Mossos d'Esquadra.
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts