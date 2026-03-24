Un control policial a la Rambla de Figueres acaba amb aldarulls i dos detinguts

Els dos joves, de 19 anys, es neguen a identificar-se davant la Guàrdia Urbana i a permetre la inspecció del vehicle

Vehicles de la Guàrdia Urbana de Figueres, en una imatge d'arxiu. / Guàrdia Urbana de Figueres.

Eva Batlle

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir aquest dilluns al vespre dues persones a la part alta de la Rambla després que un control rutinari estàtic de vehicles acabés amb aldarulls. Segons han informat fonts municipals, els arrestats són dos joves de 19 anys, de nacionalitat espanyola i sense antecedents, acusats de resistència i desobediència als agents.

Els fets van passar durant un dispositiu de control i inspecció de vehicles, quan els ocupants d’un cotxe aturat pels agents es van negar a facilitar la documentació i també a permetre el registre del vehicle. La situació es va anar tensant fins a acabar amb la detenció de tots dos.

Després de l’actuació, la policia va immobilitzar el vehicle i el va traslladar al dipòsit municipal per procedir a inspeccionar-lo. Els dos detinguts havien de passar la nit a les dependències policials dels Mossos d'Esquadra.

Més de 500 persones celebren la primavera a la segona festa de Jardineria Martí

Portbou projecta 47 pisos de protecció oficial amb dos nous edificis i la rehabilitació d'un altre

El Roses guanya el decisiu derbi contra el Vilafant i continua fent passos cap a la permanència (60-58)

Figueres, epicentre d'una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França

Zephyr Boats debuta a la Fira Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava amb la Z900 Classic en aigüa

Figueres i els pobles del seu voltant

