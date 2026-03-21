Urbanisme
Una gran festa ciutadana dona la benviguda a la renovada pujada del Castell de Figueres
Veïns i comerciants celebren la nova imatge urbana d'un vial "que forma part de la història col·lectiva de la ciutat", segons l'alcalde Jordi Masquef
Primer dia complet de primavera, jornada assolellada i dia de mercats. La Rambla, amb la fira del brocanter, acaba de sortir de la letargia hivernal. Avui, a Figueres, s'ha viscut un dia especial, "un gran dia de ciutat", en paraules de l'alcalde Jordi Masquef. Tocava inaugurar la pujada del Castell, tot just acabada de remodelar. La gent no ha fallat i la cita s'ha convertit en una gran festa ciutadana.
Molt abans de començar l'acte institucional, no eren pocs els figuerencs i les figuerenques que es passejaven amunt i avall del carrer per a comprovar com ha quedat, amb voreres més amples, amb mobiliari urbà i espai per a càrrega i descàrrega. Els bars i restaurants han pogut posar les primeres terrasses d'un desenvolupament d'oci que creixerà, ho diu l'alcalde: "més que en vindran". Les previsions semblen confirmar-ho, ja hi ha restauradors que han comprat locals per a ampliar el seu, empresaris que busquen espais per a establir-se i d'altres que n'obriran de nous. La nova pujada del Castell fa flaire d'iman. Durant la inauguració, concentrada entre el carrer Llers i la cantonada de la Torre Galatea, un grup de visitants contemplaven la imatge de l'esdeveniment, que no era cap altra que la d'una ciutat mudada per a una estrena.
Una bona obra
No hi han faltat les comparacions que es podien haver evitat. "Molt millor aquesta renovació que la del carrer Lasauca". "I tant, on vas a parar". I el gest de l'alcalde actual cap a la seva antecessora, Agnès Lladó, per a reconèixer que l'acte d'avui era la culminació d'un projecte nascut en el mandat anterior, encara que, en honor a la veritat, la renovació de la pujada del Castell ve de lluny, de quan l'Ajuntament va creure, uns quinze anys enrere, que era bo planificar un gran rebedor urbà des de la plaça El·líptica fins al Museu Dalí.
Les empreses constructores també han parlat. Res de nou que els vells figuerencs no coneguin des de fa anys: la pujada està assentada sobre un sol de roca que els ha fet suar. Tampoc ha estranyat que sorgís la complicació trobada respecte a la gran quantitat de xarxes de serveis trobades, invisibles o desconegudes, que ha calgut renovar. "Hem hagut de portar maquinària més potent", ha dit el representant de Construccions Rubau. Tan ell com l'alcalde han donat les gràcies a l'esforç dels treballadors per acabar les obres a temps, malgrat l'impacte del calorós estiu i el plujós hivern. I, com era d'esperar, una gratitud encara més gran per als veïns i comerciants que han fet de la paciència i l'espera una virtut amb premi.
La música no ha faltat amb el Micro Obert de l'escola del Casino Menestral. Després ha vingut El Vermut radiofònic amb Llucià Ferrer i l'excursió amb els busos elèctrics de l'empresa que gestiona les visites del Castell de Sant Ferran. Tot plegat una jornada rodona per a "una ciutat que fem entre tots, sense excepció", en paraules de l'alcalde Jordi Masquef.
