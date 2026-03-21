Música popular
Figueres clou la commemoració del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura amb diversos actes
Un concert a Caputxins, l'ofrena floral en el Cementiri i una ballada davant del seu monument tanquen l'homenatge popular al sardanista
Figueres celebra aquest cap de setmana, del 21 i 22 de març, la cloenda de la commemoració del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura. Els actes organitzats pel Foment de la Sardana que porta el nom del músic, comencen, aquest dissabte (18 hores), a l'auditori dels Caputxins, amb un concert de la cobla Vila d'Olesa amb sardanes revolucionàries de Pep Ventura.
Per diumenge, a les 10 del matí, hi ha prevista l’Ofrena Floral davant el panteó de figuerencs il·lustres del Cementiri Municipal, amb lectures i música a càrrec de Pere Puig i Josep Quer. Posteriorment, a dos quarts de dotze, a la Plaça Tarradellas (en cas de mal temps, es farà a la plaça de Catalunya), el Foment ha organitzat una ballada de sardanes amb la cobla Rossinyolets, un acte que comptarà amb l'acompanyament del gegantó Pep Ventura i que també servirà per a redescobrir el brollador i l’estany d’aigua del monument de la plaça, acabat de restaurar per l’Ajuntament de Figueres després de quatre de tancament a causa de la sequera.
Un any d'activitats
Durant aquest darrer any, el Foment de la Sardana Pep Ventura, presidit per Montserrat Mauné, i la regidoria de Cultura Popular de l’Ajuntament de Figueres, encapçalada pel regidor Josep Maria Bernils, han dut a terme nombrosos actes per recordar la figura del músic, entre ells la recuperació de l’agermanament amb la seva localitat natal, Alcalà la Real.
Pep Ventura, nom amb què és conegut Josep Maria Ventura i Casas, va néixer a Alcalá la Real l'any 1817 i va morir a Figueres el 1875. Tot i haver nascut a Andalusia, es va criar a l'Empordà i es convertí en una figura central de la vida musical figuerenca com a compositor, instrumentista i cap de cobla.
És considerat un dels grans noms de la sardana moderna perquè va impulsar la transformació de la sardana curta en la sardana llarga, va contribuir decisivament a l'evolució de la cobla i va donar un paper destacat a la tenora, instrument del qual esdevingué una figura emblemàtica. També se li atribueixen més de 400 sardanes llargues, fet que explica la seva enorme influència en la música popular catalana.
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- “Sense formació, sense papers i plorant en silenci”: la història d’Isabel Faya dona veu a la precarietat de les cuidadores domiciliàries
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
- Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros