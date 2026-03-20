El lloguer mitjà a Figueres s'apuja a 580 euros i la regulació de preus fa que trobar pis sigui "gairebé impossible"
L'informe de la Cambra de la Propietat Urbana recull que els contractes s'han reduït quasi un 40% en cinc anys
El preu mitjà del lloguer a Figueres ha crescut un 1,2% durant el tercer trimestre del 2025 fins a arribar als 579,74 euros. Segons recull el darrer informe de la Cambra de la Propietat Urbana, la regulació de preus ha estat "un fracàs" perquè les noves polítiques han fet que els propietaris optin per vendre en comptes de llogar i l'oferta s'ha reduït dràsticament. De fet, la Cambra subratlla que arreu de la demarcació "l'accés a l'habitatge de lloguer és gairebé impossible i l'oferta als portals immobiliaris és quasi inexistent". Ho evidencia també una altra dada: durant els darrers cinc anys els contractes de lloguer que s'han signat a la ciutat de Girona s'han reduït gairebé un 40%, un percentatge similar que també es viu a Figueres i Olot.
Segons subratlla la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, el darrer informe de preus del lloguer (que recull dades del tercer trimestre del 2025) evidencia "el fracàs de les polítiques d'habitatge". La Cambra indica que el document posa en relleu com "l'accés al lloguer avui és gairebé impossible" i que l'oferta de pisos als portals immobiliaris "és quasi inexistent".
L'informe posa xifres a aquesta realitat, i recull que durant els darrers cinc anys el nombre de contractes signats a la ciutat s'ha reduït "dràsticament". En concret, un 38,7%. Un percentatge que també és similar a altres capitals de comarca, com Figueres (37,1%) i Olot (34,6%).
Per contra, a la costa aquesta reducció ha estat menys intensa (18%). La Cambra subratlla que la reducció de contractes "és especialment rellevant" a Girona i a Figueres, "on el mercat ha perdut més d'un terç dels contractes anuals des del 2021". "Aquesta evolució té conseqüències directes sobre l'accés a l'habitatge, especialment en un context de preus elevats i disponibilitat limitada d'immobles en règim de lloguer", recull la Cambra de la Propietat.
La Cambra subratlla que les causes que han portat a aquesta situació són múltiples. I en concret, esmenta "l'allau de disposicions contra els propietaris, les reduccions de preus en molts casos injustes i discriminatòries, la qualificació de gran tenidor als propietaris de cinc habitatges, la pràctica eliminació dels contractes d'estudiants i de temporada, la suspensió dels desnonaments o l'increment de la fiscalitat a l'adquisició per als anomenats grans tenidors".
"Tot això fa que els propietaris optin per vendre en comptes de llogar, que disminueixi aquest parc d'habitatges i que s'agreugi la crisi", recull la Cambra de la Propietat.
Fins als 826 euros
Pel que fa a preus, l'informe conclou que durant el tercer trimestre de 2025, els lloguers han mantingut "una tendència general a l'alça" en comparació amb el mateix període de l'any anterior. A Girona, aquest increment s'ha situat en el 3,4% i, de mitjana, llogar un pis a la ciutat ara costa 826,02 euros.
A Figueres l'augment ha estat de l'1,2% i el preu mitjà de lloguer a la capital de l'Alt Empordà se situa en 579,74 euros. A Olot, l'alça ha estat de l'1% i el preu mitjà s'ha situat en 542,99 euros. Tan sols a la zona de costa és on es registra una disminució de preus, situant el lloguer mitjà en 741,42 euros.
Segons recull l'informe de la Cambra de la Propietat, en els darrers cinc anys els preus del lloguer a les comarques de Girona han seguit una tendència "clarament alcista", amb una progressió sostinguda des de finals de 2020 fins a 2023. A partir de 2024, coincidint amb l'entrada en vigor de la regulació de preus, el document recull com s'observa "més volatilitat trimestral i una certa moderació del creixement".
Ara bé, des de la Cambra també alerten que al darrere d'aquesta estadística s'hi amaga una doble realitat. Perquè la regulació de preus s'ha traduït "en una forta discriminació" per a llogaters que ja tenien un contracte. "Aquells amb preus baixos fixats des de fa anys s'han vist perjudicats; i per contra, els preus que en origen ja eren alts es prolonguen en el temps", alerta la Cambra de la Propietat.
Per a la Cambra, l'informe posa en relleu com "la crisi de l'habitatge de lloguer s'accentua trimestre rere trimestre". Per això, asseguren que és "urgent" fer canvis en les polítiques d'habitatge. "És indispensable incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer i dictar mesures que incentivin tots els sectors a aportar pisos, siguin petits propietaris o aquells altres amb capacitats financeres elevades", subratlla la Cambra. I conclou: "És evident que cal fomentar la construcció d'habitatge públic, però també el privat o les fórmules mixtes".
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
- Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”