L’Ajuntament de Figueres restaura patrimoni històric de la Societat Coral Erato salvat de l’incendi
Les tasques curatives i de conservació de llibres i partitures es podrien allargar quatre mesos de la mà del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
Una part dels elements del patrimoni artístic i bibliogràfic, del fons històric i documental salvats a l’incendi de l’Erato i que van ser donats per la junta directiva a l’Ajuntament de Figueres, estaven molt afectats pel foc, el fum, l’aigua i l’escuma per apagar l’incendi, mentre d’altres, estaven en bon estat. Una selecció de llibres i partitures han estat traslladats al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya de la Generalitat per a procedir a la restauració. Les tasques curatives i de conservació com netejar l’escuma de l’extinció de l’incendi, eliminar i netejar les zones calcinades dels materials es podrien allargar quatre mesos.
Ara fa un any
L’incendi es va produir el 30 de març de 2025 a un despatx de la planta primera a la seu social de l’entitat Societat Coral Erato (fundada el 1862), situada al carrer Sant Llàtzer. Una gran part del fons va quedar destruït. Els tres dies posteriors es va iniciar la tasca per destriar què es podia preservar, amb un equip format per Mariona Seguranyes, regidora de Cultura i Patrimoni; Nati Vilanova, directora de la Biblioteca Fages de Climent; Núria Bassagañas, Ester Arché i Maria Pallejà, bibliotecàries; Eva Astarloa, directora de l’Arxiu Municipal, i Teresa Miquel, conservadora del Museu de l’Empordà; amb el suport de la Generalitat de Catalunya. També amb l’ajuda de la brigada municipal per retirar les restes de material cremat. L’endemà de l’incendi, la junta directiva de la Societat Coral Erato va signar un document de donació gratuïta del material a l’Ajuntament de Figueres.La donació del fons de l’Erato a l’Ajuntament ha estat destinada al Museu de l’Empordà, a l’Arxiu Municipal de Figueres i a la Biblioteca Fages de Climent. S’inclouen penons, dibuixos i pintures, un clarinet atribuït a Pep Ventura, partitures, revistes, volums de l’antiga biblioteca de l’entitat, fotografies i registres de socis, entre d’altres.
Documents i material
A l’Arxiu Municipal han ingressat documents solts, com el Registre mensual d’altes i baixes de socis (1901-1904), el Llibre d’actes de les reunions de la Junta directiva (2010-2016) o el Reglament General (1909). El seu estat és estable i sense deteriorament actiu.
Al Museu de l’Empordà, les obres i material s’ubicaran a l’espai de reserves on hi ha la resta d’obres de la col·lecció. Alguns, es troben desgastats pel pas dels anys i per la situació de fum de l’incendi, com quatre penons (estandards), un dels quals de 1862; i altres amb millor estat, com un clarinet –atribuït a Pep Ventura- i pintures i dibuixos de Ramon Pujolboira, Lluís Roura, Joan Granados, Vergés i Serrat. En aquest cas, la part artística ha estat la menys afectada del foc.
L’incendi va afectar totalment l’armari on es guardava la biblioteca. Els llibres estaven totalment cremats i molls. Tot i així es va decidir salvar algunes obres i partitures a les quals es va fer un tractament preventiu per evitar l’aparició de fongs. Es tracta d’aproximadament 200 volums entre revistes i llibres, i 350 partitures (un centenar afectades per l’incendi) originals del segle XIX, obra de Pep Ventura, Anselm Clavé i Albert Cotó, entre d’altres i també partitures signades per figures de l'escena musical empordanesa del segle XX com mossèn Josep M. Albert, Eusebi Saló o Toni Gadea. La majoria de volums de la biblioteca van ser catalogats en estat ruïnós: lloms i enquadernacions cremades, amb fragilitat extrema dels suports, dilatació i pèrdua de tintes manuscrites, sobretot en partitures, i restes d’escuma i taques derivades de la sufocació de l’incendi.
Proccedent de donatius
La biblioteca de l’Erato, creada amb voluntat instructiva, es va nodrir a partir de donatius de personatges vinculats a l’entitat com ara Florenci Janer, Josep Rubaudonadeu, Teodor Baró o Josep Amat Capmany. Hi havia novel·les costumistes, romàntiques (aquestes en francès), llibres científics, enciclopèdies de geografia, llibres de viatges, manuals de dret i revistes il·lustrades. En una primera fase es restauraran obres testimonials, vinculades a deixar constància del contingut de la Biblioteca i de qui foren els donants, com ara Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua, de Narcís Monturiol, amb una dedicatòria de la vídua de l’inventor, i un volum del diari El Pensamiento, editat per l’Erato el 1872, entre d’altres.
Ara, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, mitjançant el taller de Berta Blasi, especialista en incendis, s’ocuparà de les tasques de restauració, com netejar l’escuma de l’extinció de l’incendi, eliminar i netejar les zones calcinades L’objectiu és que el material torni a ser consultable i que es digitalitzi per evitar el màxim la consulta física.
En la cessió també s’inclouen publicacions de la Societat Coral Erato de la segona meitat del segle XX, com aplecs, certàmens poètics, separates d’articles, revistes, 10 àlbums de fotografies (i còpies), cartells i enregistraments sonors sobre l’activitat cultural. Aquest darrer material no està afectat per l’incendi.
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- “Sense formació, sense papers i plorant en silenci”: la història d’Isabel Faya dona veu a la precarietat de les cuidadores domiciliàries
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar